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Liseli kızlar, resim sergisi açtı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencileri 16 yaşındaki Sude Pulat ile Hayat Budakoğlu, 'Her Daim İz Bırakmak Adına' adlı ilk kişisel karma resim sergilerini açtı.

Liseli kızlar, resim sergisi açtı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencileri 16 yaşındaki Sude Pulat ile Hayat Budakoğlu, 'Her Daim İz Bırakmak Adına' adlı ilk kişisel karma resim sergilerini açtı.

28 Mayıs 2019 Salı 15:49
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Liseli kızlar, resim sergisi açtı

ÇANAKKALE - Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencileri Sude Pulat ve Hayat Budakoğlu'nun, akrilik boya çalışmasıyla hazırladıkları 50 eserden oluşan 'Her Daim İz Bırakmak Adına' adlı karma resim sergisi bir kafede açıldı. Serginin açılışını, Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar yaptı. İki leselinin, kendilerini daha rahat ve enerjik hissettikleri için çıplak ayak ile yaptıkları resimler sergiyi gezenlerin beğenisini topladı. 

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, "Başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Sude Pulat ve Hayat Budakoğlu kızlarımızı yapmış oldukları bu güzel resimleri için kutluyorum. Bu kızlarımızı güzel yerlerde göreceğimizden eminim" dedi.

Okulda 2 yıl önce açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında resim konusunda öğretmenleri tarafından keşfedildiklerini belirten Sude Pulat, "Resim yapmayı ve serbestliği seviyorum. Resim yaparken, ayaklarımın çıplak olması beni rahatlatıyor ve enerji aldığımı hissediyorum. Arkadaşımla birlikte böyle kendimizi daha özgür hissediyoruz ve sergi açmayı kararlaştırdık. Çok çalıştık, resimleri birlikte yaptık, bunu başardığımıza seviniyorum" dedi. 

Hayat Budakoğlu ise, "İlk önce arkadaşım çıplak ayakla çizmeye başladı. Bana da önerdi. Gerçekten daha enerjik olduğumu hissettim. Resimlerimizi birlikte yaparken ayaklarımız çıplak oluyor" diye konuştu.

Serginin, 30 Mayıs'a kadar ziyaretçilere açık kalacağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiLiseli KızlarResim Sergisi
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