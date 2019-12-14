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Lions Quest Sosyal Duygusal Öğrenme (SDÖ) Eğitimi Tanıtım Toplantısı

Uluslararası Lions Kulüpleri 118Y İstanbul Anadolu Yakası Federasyonu merkezi Kilercibaşı Köşkü’nde Lions Quest Sosyal Duygusal Öğrenme (SDÖ) Eğitimi Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Okul ve kurumlardan konuya ilgi duyan yetkili ve öğretmenler ağırlandı.

Lions Quest Sosyal Duygusal Öğrenme (SDÖ) Eğitimi Tanıtım Toplantısı

Uluslararası Lions Kulüpleri 118Y İstanbul Anadolu Yakası Federasyonu merkezi Kilercibaşı Köşkü’nde Lions Quest Sosyal Duygusal Öğrenme (SDÖ) Eğitimi Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Okul ve kurumlardan konuya ilgi duyan yetkili ve öğretmenler ağırlandı.

14 Aralık 2019 Cumartesi 18:05
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Lions Quest Sosyal Duygusal Öğrenme (SDÖ) Eğitimi Tanıtım Toplantısı

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Lions Quest Koordinatörü Esranur Narin açılış konuşmasında program hakkında bilgi verdi.” Çocuk ve gençleri olumlu davranışlara yönlendirerek; yaşam becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine, olumsuz etkenlere karşı bireysel dirençlerini arttırarak sağlıklı, güvenli bir yaşam biçimi seçebilmelerine, çevresine ve toplumun sorunlarına duyarlı ve sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak gelişmelerine destek sağlayan bir programdır. Okullarımızda uygulanabilmesi için bu programı öğretmenlerimizle tanıştırmak istedik” şeklinde konuştu.

Bu sene hedeflerinin daha fazla okula ve öğretmene dolayısıyla daha fazla çocuk ve gence  ulaşıp yaşam becerileri gelişmiş gelecek nesillerin yetişmesine katkı sunmak olduğunu ekledi.

LQ Eğitmeni Metin Yoleri, enerjik anlatımı ile Yaşam Becerileri Programının tarihçesi ve okullardaki uygulamalar hakkında değerli bilgiler verdi.

Katılımcılar bir saatlik tanıtım toplantısını ilgiyle takip ettiler. Olumlu düşüncelerini ve eğitim taleplerini ilettiler.

Lions Quest Yaşam Becerileri Programı/Sosyal Duygusal Öğrenme Eğitimi Nedir?

Yaşam Becerileri Programı, 21. yüzyılın değişen dünyasında yetişmekte olan çocukların ve gençlerin olumlu tutum ve davranışlar edinmelerini sağlaması amacıyla, dünyadaki araştırma sonuçlarına dayanılarak geliştirilen Sosyal Duygusal Öğrenme Programıdır.

1970’li yıllarda Stanford Üniversitesi tarafından koruyucu akademik ve bilimsel bir program olarak geliştirilmiştir. Dünya Gençlik Vakfı yönetiminde ilk olarak yaygınlaştırılmıştır. Koruyucu nitelikleri ile bağımlılığı ve olumsuz sosyal davranışlara karşı gençlerde dayanıklılığı destekleyen programa Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı 1984’te ortak olmuştur.  2002’de programı satın alarak kar amacı gütmeden yaygınlaşmasını sağlamıştır. Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen program sürekli yenilenerek halen 110’u aşkın ülkede uygulanmaktadır.

Günümüzde Sosyal Duygusal Öğrenme adıyla anılan programlar arasında öncül ve en geniş kapsamlı olanlardan biridir.

2007 yılından itibaren akademisyenler desteği ile program dilimize çevrilerek kültürümüze uyarlanmıştır. Son 10 yılda tüm eğitim seviyelerine uygun içerikler ve materyaller hazırlanarak ülkemizde 4000’i aşkın öğretmene eğitimle birlikte verilmiştir.

Lions Quest Programı; öz farkındalık, öz yönetim, sorumluluk alarak karar verme, iletişim becerileri, sosyal farkındalık gibi beş temel yetkinlik alanına ek olarak, bağımlılığa karşı dayanıklılık ve toplumsal sorumluluk yetkinlikleri kazandırmaktadır. Sağlıklı, mutlu ve duyarlı bir toplum oluşmasına katkıda bulunur.

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