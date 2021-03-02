LİONS DURAK KÜTÜPHANELERİ EĞİTİME DESTEĞE DEVAM EDİYOR

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu Genel Yönetmeni Sn.Ln. Belma BOZYİĞİT’in çalışma dönemi hizmet programı dahilinde Oku-Yaz Komitesi olarak, Korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Merhum Ln. Kazım KOÇ ve Sancaktepe bölgesinde Pandemi dolayısıyla hayatını kaybedenlerin yoğunluğunun fazla oluşu sebebiyle 6. Lions Durak Kütüphanesini 26 Şubat 2021 Cuma günü Sancaktepe İnönü Muhtarlığı’nda Pandemiden hayatını kaybedenlerin aziz hatıraları için konumlandırdık. Hayır duaları oldukça yoğun.

Bir nebze de olsa öğrencilere LGS ve Üniversite Hazırlık Ders kitapları dağıtılarak eğitim alanında destek olmaya çalışılıyor.

Oku-Yaz Komitesi Başkanı Zerrin Tever... “YAYILMASI ÖNEMLİ”

İnsanlardan geri dönüşlerin de güzel olduğunu, bu hizmetin dalga dalga yayılmasının ve gerçek anlamda sahiplenilmesinin önemli olduğunu ve bu kütüphanelerin muhtarlıklara ayrı bir enerji kattığını “Daha sıcak bir yaklaşım olduğunu söyleyerek. Tabii ikinci el kitaplar zaten muhtarlıklarda var, geri dönüşümlü olarak okunuyor ama ders kitabının sıfır olarak bir çocuğa verilmesi, çocuğun bu kitapla masasında bilinçli ve içselleştirerek çalışması, “bu benim ve ben bunu yapabilir miyim?” gibi bir psikolojiyle yol alması bence çok güzel. Ben çok ufak da olsa eğitimin odak noktalarında bir yön değiştirdiğimize inanıyorum.” diyor...

Muhtarımız Sn. Nilüfer Aytekin’e bu eğitim amaçlı hizmet projemizde kapılarını ardına kadar bizlere açtığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

“Duruşumuz Net, Yolumuz Cumhuriyet, Bakışımız İnsana Hizmet”