Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1529
ALTIN
409.879
DOLAR
7.4035
STERLİN
10.3058
EURO
8.9140
Sözleşmeli personel alınacak
Sözleşmeli personel alınacak
115 adet konut satışa sunuluyor
115 adet konut satışa...
İstinye Üniversitesi reklam ajansı danışmanlık hizmeti alacak
İstinye Üniversitesi reklam ajansı...
Kitap ve puzzle baskısı satın alınacak
Kitap ve puzzle baskısı...
Nişantaşı Üniversitesi 251 öğretim üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi 251 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

LİONS DURAK KÜTÜPHANELERİ EĞİTİME DESTEĞE DEVAM EDİYOR

6. Lions Durak Kütüphanesini 26 Şubat 2021 Cuma günü Sancaktepe İnönü Muhtarlığı’nda Pandemiden hayatını kaybedenlerin aziz hatıraları için konumlandırdık.

02 Mart 2021 Salı 16:54
102 Okunma
LİONS DURAK KÜTÜPHANELERİ EĞİTİME DESTEĞE DEVAM EDİYOR

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu Genel Yönetmeni Sn.Ln. Belma BOZYİĞİT’in çalışma dönemi hizmet programı dahilinde Oku-Yaz Komitesi olarak, Korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Merhum Ln. Kazım KOÇ ve Sancaktepe bölgesinde Pandemi dolayısıyla hayatını kaybedenlerin yoğunluğunun fazla oluşu sebebiyle 6. Lions Durak Kütüphanesini 26 Şubat 2021 Cuma günü Sancaktepe İnönü Muhtarlığı’nda Pandemiden hayatını kaybedenlerin aziz hatıraları için konumlandırdık. Hayır duaları oldukça yoğun. 

Bir nebze de olsa öğrencilere LGS ve Üniversite Hazırlık Ders kitapları dağıtılarak eğitim alanında destek olmaya çalışılıyor.

 Oku-Yaz Komitesi Başkanı Zerrin Tever... “YAYILMASI ÖNEMLİ”

İnsanlardan geri dönüşlerin de güzel olduğunu, bu hizmetin dalga dalga yayılmasının ve gerçek anlamda sahiplenilmesinin  önemli olduğunu ve bu kütüphanelerin muhtarlıklara ayrı bir enerji kattığını “Daha sıcak bir yaklaşım olduğunu söyleyerek. Tabii ikinci el kitaplar zaten muhtarlıklarda var, geri dönüşümlü olarak okunuyor ama ders kitabının sıfır olarak bir çocuğa verilmesi, çocuğun bu kitapla  masasında bilinçli ve içselleştirerek çalışması, “bu benim ve ben bunu yapabilir miyim?” gibi bir psikolojiyle yol alması bence çok güzel. Ben çok ufak da olsa eğitimin odak noktalarında bir yön değiştirdiğimize inanıyorum.” diyor...

Muhtarımız Sn. Nilüfer Aytekin’e bu eğitim amaçlı hizmet projemizde kapılarını ardına kadar bizlere açtığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

“Duruşumuz Net, Yolumuz Cumhuriyet, Bakışımız İnsana Hizmet”

  

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Lions Durak KütüphaneleriEğitimDestekSancaktepeInönü MuhtarlığıPandemiHayatHatıraKütüphaneZambak Karabayönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Harmony” Sergisi - La Visione Art Gallery’de
“Harmony” Sergisi - La Visione Art Gallery’de
İSTANBUL SİNEMA MÜZESİ AÇILDI
İSTANBUL SİNEMA MÜZESİ AÇILDI
TÜRKİYE’NİN İLK KİTAP ECZANESİ AÇILDI
TÜRKİYE’NİN İLK KİTAP ECZANESİ AÇILDI
DÜNYACA ÜNLÜ 'ÇIĞLIK' TABLOSUNDAKİ GİZEM ÇÖZÜLDÜ
DÜNYACA ÜNLÜ 'ÇIĞLIK' TABLOSUNDAKİ GİZEM ÇÖZÜLDÜ
‘HUYSUZ’ FİLMİ GELİYOR
‘HUYSUZ’ FİLMİ GELİYOR
‘HİT LİKE A GİRL’ İLK KEZ ÜLKEMİZDE
‘HİT LİKE A GİRL’ İLK KEZ ÜLKEMİZDE
BERRU TURAL  ‘BİR AN BİLE DÜŞÜNMEDİM’ İLE YOLA DEVAM EDİYOR
BERRU TURAL  ‘BİR AN BİLE DÜŞÜNMEDİM’ İLE YOLA DEVAM EDİYOR
‘CAYIR CAYIR’ YANIYORLAR
‘CAYIR CAYIR’ YANIYORLAR
Çeltikçi'ye etnografya müzesi
Çeltikçi'ye etnografya müzesi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma