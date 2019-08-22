Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95394
ALTIN
277.878
DOLAR
5.7595
STERLİN
7.0539
EURO
6.3852
Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri
Süper Lig'de yarın oynanacak maçın...
Susam ve argan yağı saçları onarıyor
Susam ve argan yağı saçları...
Limyra Antik Kenti'nde yarım asırlık kazılar sürüyor
Limyra Antik Kenti'nde yarım asırlık...
Süper Lig'in 2'nci haftasında sakat ve cezalı oyuncular
Süper Lig'in 2'nci haftasında sakat...
HEMOROİD TEDAVİSİNDE EN ÖNEMLİ FAKTÖR DOĞAL BESLENME…
HEMOROİD TEDAVİSİNDE EN ÖNEMLİ FAKTÖR...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Limyra Antik Kenti'nde yarım asırlık kazılar sürüyor

Antalya'nın Finike ilçesindeki Limyra Antik Kenti'nde bu yıl 50'nci yılına ulaşan 2019 arkeolojik kazıları başladı. Kazı Başkanı Dr. Martin Seyer, 2 ay sürecek kazıların üç farklı alanda yapılacağını söyledi.

Limyra Antik Kenti'nde yarım asırlık kazılar sürüyor

Antalya'nın Finike ilçesindeki Limyra Antik Kenti'nde bu yıl 50'nci yılına ulaşan 2019 arkeolojik kazıları başladı. Kazı Başkanı Dr. Martin Seyer, 2 ay sürecek kazıların üç farklı alanda yapılacağını söyledi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:56
5 Okunma
Limyra Antik Kenti'nde yarım asırlık kazılar sürüyor

ANTALYA - Saklısu Mahallesi Zengeder Mevkii'ndeki Limyra Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Avusturya Arkeoloji Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmaları başladı. 1969 yılından bu yana devam eden kazı çalışmaları bu yıl 50'nci yılını tamamlıyor. Kazılar, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü uzmanlarından Dr. Martin Seyer başkanlığında yürütülecek. Kazının ikinci başkanlığını İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep Kuban yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi olarak arkeolog Esengül Yıldız Öztekin'in yer aldığı kazı çalışmalarına bu yıl ayrıca Almanya Tübingen Üniversitesi'nden arkeobotanik uzmanı Dr. Özgür Çizer de katıldı.

'3 AYRI NOKTADA KAZILAR YAPARAK O BÖLGEYİ AÇIĞA ÇIKARACAĞIZ'

Kazı Başkanı Dr. Martin Seyer, çalışmaların 27 Eylül'e kadar 3 farklı alanda devam edeceğini söyledi. Kentin batı yakasındaki buluntulardan birinin kireç ocağı olduğunu, diğerlerinin de ne olduğunu yapılan çalışmalarla ortaya çıkarılacağını ve arasındaki bağlantının araştırılacağını vurgulayan Dr. Seyer, "O bölgede Helenistik, Roma ve Bizans döneminden yerleşimler var. Birkaç yıl önce Helenistik sur duvarı bulmuştuk. Orada bir şehir kapısı olabileceğini düşünüyoruz. 3 ayrı noktada kazılar yaparak o bölgeyi açığa çıkaracağız. Ayrıca kireç ocağının içinde bulunan kömür tabakası arkeobotanik uzmanı tarafından incelemeye alındı. Kireç ocağında yakılan ağaçların türü tespit edilerek ortaya çıkardığı ısı derecesi tespit edilecek. Kireç için yüksek ısıya gerek yok ama mermer için yüksek ısı gerekiyor. Kirecin mermerden yapılıp yapılmadığını anlamaya çalışıyoruz" dedi.

Kentin doğu yakasında ise bir yıl önce yapılan jeofizik verileri sonucunda sondaj çalışması başlatıldığını aktaran Dr. Seyer, Helenistik döneme ait sur duvarı olduğunu tahmin ettikleri geniş bir duvar bulduklarını söyledi. Duvarın uzunluğu konusunda henüz net bilgiye sahip olmadıklarını anlatan Dr. Seyer, sondaj çalışmalarının devam edeceğini kaydetti. 

'AĞAÇ ANATOMİSİ ÜZERİNDEN ANALİZ YAPACAĞIZ'

Arkeobotanik uzmanı Dr. Özgür Çizer de "Bir önceki kazıda ortaya çıkarılan kireç ocağından elde edilen kömür parçalarını inceliyoruz. Bizans sur duvarlarının tamiratında ve yapımında kireç kullanıldığı düşünülüyor. Geçen yılki kazıda kireç ocağı bulundu. Orada yanmış malzemeyi toplamış kazıda çalışan ekip. O malzemelerin içinde ne olduğunu anlamak için bir çalışma yapılacak. Ayrıştırma makinesiyle botanik buluntuları topraklardan ayrıştırarak, çıkan parçaları mikroskobun altında, ağaç anatomisi üzerinden analiz yapacağız. Çevre dağlardan ve yakın çevreden veya daha uzak yerden hangi ağaçlar getirilmiş ve ne için kullanılmış bunları inceleyeceğiz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Limyra Antik KentiKazılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“SEKTÖRE ZARAR VERİYORLAR AJDAR’A HAKSIZLIK ETTİK” 
“SEKTÖRE ZARAR VERİYORLAR AJDAR’A HAKSIZLIK ETTİK” 
Minik yıldızın büyük başarısı
Minik yıldızın büyük başarısı
LEZZETLİ YEMEKLER ARAP SÜLO’DAN / ARABESK'İN KRALİÇESİ ‘’ ELA SEVECEN’den ŞARKILAR
LEZZETLİ YEMEKLER ARAP SÜLO’DAN / ARABESK'İN KRALİÇESİ ‘’ ELA SEVECEN’den ŞARKILAR
Türkiye'de bir ilk! 
Türkiye'de bir ilk! 
Simay Bodur “Anadolu Işığı : Göbeklitepe” İllüstrasyonu Sergisi
Simay Bodur “Anadolu Işığı : Göbeklitepe” İllüstrasyonu Sergisi
Prof. Dr. Işıklı: Ayanis Kalesi'nin dünyaya açılması gerekiyor
Prof. Dr. Işıklı: Ayanis Kalesi'nin dünyaya açılması gerekiyor
'Hashtag' işaretini 900 yıl önce Bizanslılar kullanmış
'Hashtag' işaretini 900 yıl önce Bizanslılar kullanmış
Sıla'dan Çeşme'de bayram konseri
Sıla'dan Çeşme'de bayram konseri
3 bin 600 yıllık batıkta kazı
3 bin 600 yıllık batıkta kazı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans