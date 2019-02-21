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“Lıfe In The Mınd” Sergisi...

La Visione Sanat Art Galery’de “Lıfe In The Mınd” Karma Resim Sergisinin açılışı 16 Şubat Cumartesi günü kalabalık sanatsever davetli topluluğunun katılımıyla gerçekleşti.

“Lıfe In The Mınd” Sergisi...

La Visione Sanat Art Galery’de “Lıfe In The Mınd” Karma Resim Sergisinin açılışı 16 Şubat Cumartesi günü kalabalık sanatsever davetli topluluğunun katılımıyla gerçekleşti.

21 Şubat 2019 Perşembe 17:26
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“Lıfe In The Mınd” Sergisi...

HABER: ZAMBAK KARABAY

Açılışın ardından sergide eserleri olan sanatçılar eserleri hakkında bilgi verdiler. Her türlü malzemeyle farklı kompozisyonları duygularını katarak kağıt ve tuvale yansıtan genç sanatçıları aynı çatı altında toplayan sergiye yoğun ilgi katılım vardı.

  

Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserleri görülmeye değer.

Çok sayıda farklı konudaki eserlerin sergisi, 28 Şubat’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacaktır.

  

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar:

Aynur Batıgün, Bilun Marmara, Burcu Hümeyra Kaplan, Caner Kemahlıoğlu, Damla Koçak, Dilek Hançerli, Emine Şıvgın, Ercan Molla, Esra Başkan, Enis Aktaş, Ergin İnan, Filiz Uzel, Ferruh Başağa, Hilal Bal Çınar, İlke Türkoral, Kübra Bayraktar, Merve Bayam, Murat Negiz, Nermin Yay Korde, Nurhayat Akkirman, Ömer Kaptan, Ömer Yiğit Aral, Pelin Atila, Serpil Tinci, Süleyman Saim Tekcan, Tanju Demirci, Yeşim Yaşa, Zeynep Serdar

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Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 21.02.2019 17:30
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