Leaderscxo 14. Buluşma Toplantısı

Doğru yerde, doğru zamanda, doğru iş insanları ile olmak daima kazandırır.

Ortak Akıl ve ortak hedefler doğrultusunda geleceğe maddi ve manevi değer katmak amacıyla ile bir araya geldiğimiz Leaderscxo oluşumunun 14. Buluşma toplantısında değerli konukları ile Sultanahmet’deki Hagia Sofia Mansions İstanbul otelinde tarihi The Sarnıç restaurantta gerçekleştirdi.

Leaderscxo Kurucu Başkanı Cenk Dağcı ve Join Pr kurucusu Ali Saçlı ev sahipliğinde sınırlı sayıda katılımcı ve özel davet ile gerçekleştirilen 2022 yılının ilk buluşmasının Konukları; Prof. Dr ilber Ortaylı, Prof.Dr. Uğur Batı, Prof. Dr Hasan KÖNİ, Tamer Levent, Gaye Donay, Zuhal Mansfield, Berat Kargı, Erol özmandıracı, Naz Elmas, Ferruh Karakaşlı, Sibel Karakaşlı, Tayfun Karacebe, Volkan Akar, Cem Akdağ, Cüneyt Ortan, Ertan Özyiğit, Yiğitcan Özyiğit, Marion Akdağ.