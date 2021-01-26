LEADERS KATILIMCILARI MAJİ ART GALLERY’DE... 

İSTANBUL

ZAMBAK KARABAY

Leaders ailesi 19 Ocak Salı günü Millenium Mobilyanın katkıları ile geçtiğimiz hafta Katmanlar Sergisi’ne ev sahipliği yapan Maji Art Gallery’nin Nişantaşı’ndaki galerisinde ikinci büyük buluşmasını gerçekleştirdi. İlk buluşmasını The Cewn Plaza Otel’de yapan Leader üyelerinin ikinci buluşması renkli geçti.

Buluşmanın bir sanat galerisinde gerçekleşmiş olması, sanata olan ilginin de ön plana çıkmasını sağladı. Aralarında sanat çevrelerinde bilinen önemli isimlerin de yer aldığı Leaders üyeleri, pandemi şartlarına rağmen buluşabilmiş olmanın mutluluğunu yaşadı...

Gündem konularının sunumları eşliğinde ele alındığı 4 saat süren ve sonunda Cahit Kutman şaraplarının da degülasyonu ile sonlanan toplantıya şu kişiler katıldı.

Katılımcılar: Cenk Dağlı, Turgay Kıran, Ferruh Karakaşlı, Zuhal Mansfield, Gaye Donay, Cahit Urfan, Yakup Mermer, Serdar Kurt, Aykut Seyrek, İlhan Kaya, Celal Örnek, Timuçin Dandin, Fırat Akkoyun, Eray Dursun, Cahit Kutman, İlker Güner, Tolga Dönmez, Kaan Yelkovan, Ahu Akın, Cüneyt Ortan, Pınar Korkut, Ahmet Ergenç, Kaan Kamacıoğlu, Aslıhan Özer Dağcı, Süleyman Çınar, Taner Onat