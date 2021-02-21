“L’AMOUR” Sergisi - La Visione Art Gallery’de 

ZAMBAK KARABAY

La Visione Art Gallery, 15 Şubat – 24 Şubat 2021 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “L’amour” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Pandemi dönemi; sanatçıların eserleri kurallara uyan kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Galeri; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Aleyna Çevik, Atiye Betül Baş, Aygen Ecevit, Aylin Çetinkaya, Bilge Uğursu, Berfin Kul, Berfin Ekin Doğrucu, Berrin BüyükŞahin, Ceren Fırtın, Çağla Sağdağ Karter, Elif Bulut, Fatma Chatzigkene Karagöz, Füsun Aydoğan, Gözde Akıncı Erim, Gülce Dağlıoğlu, Hazal Birben, Hülya Akyol, Hilal Çalışkan, Küçük Oda, İdil Tolun, İrem Gündoğdu, Mariam Asıf, Mürşide Özyonar, Merve Kösedağ, Nadine Kaffel, Orkun Aygün, Özlem Özgün, Özge Bakırçalı, Rabia Alan, Remziye Uzunsinan, Rosy Maçoro, Seda Sakiyan, Sevinç Dal, Sevgi Erdoğan, Sibel Çift, Semiha Adsız, Şefik Sarıkaya, Ufuk Yılmaz, Yeşim Kale

“L’Amour” adlı sergisi; La Visione Art Gallery’de 24 Şubat 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. İletişim 0212 259 91 11