Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1560
ALTIN
399.247
DOLAR
6.9514
STERLİN
9.7532
EURO
8.4350
Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi İhale Edilecek
Altyapı ve Elektrik Dağıtım...
15 sözleşmeli personel alacak
15 sözleşmeli personel alacak
20 adet taşınmaz kiraya verilecek
20 adet taşınmaz kiraya...
Havalimanlarındaki plastik kaplar için reklam ihalesi yapılacak
Havalimanlarındaki plastik kaplar için...
Karşıyaka Belediyesi atletizm pisti yaptıracak
Atletizm pisti yaptırılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

“L’AMOUR” Sergisi - La Visione Art Gallery’de 

La Visione Art Gallery, 15 Şubat – 24 Şubat 2021 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “L’amour” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor

21 Şubat 2021 Pazar 16:01
67 Okunma
“L’AMOUR” Sergisi - La Visione Art Gallery’de 

ZAMBAK KARABAY

La Visione Art Gallery, 15 Şubat – 24 Şubat 2021 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “L’amour” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Pandemi dönemi; sanatçıların eserleri kurallara uyan kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Galeri; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Aleyna Çevik, Atiye Betül Baş, Aygen Ecevit, Aylin Çetinkaya, Bilge Uğursu, Berfin Kul, Berfin Ekin Doğrucu, Berrin BüyükŞahin, Ceren Fırtın, Çağla Sağdağ Karter, Elif Bulut, Fatma Chatzigkene Karagöz, Füsun Aydoğan, Gözde Akıncı Erim, Gülce Dağlıoğlu, Hazal Birben, Hülya Akyol, Hilal Çalışkan, Küçük Oda, İdil Tolun, İrem Gündoğdu, Mariam Asıf, Mürşide Özyonar, Merve Kösedağ, Nadine Kaffel, Orkun Aygün, Özlem Özgün, Özge Bakırçalı, Rabia Alan, Remziye Uzunsinan, Rosy Maçoro, Seda Sakiyan, Sevinç Dal, Sevgi Erdoğan, Sibel Çift, Semiha Adsız, Şefik Sarıkaya, Ufuk Yılmaz, Yeşim Kale

L’Amour” adlı sergisi; La Visione Art Gallery’de 24 Şubat 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. İletişim 0212 259 91 11

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
LAMOURSergiLa Visione Art GalleryKarma Resim Sergisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"6gen Bellek" sergisi Piramid Sanat'ta açıldı
"6gen Bellek" sergisi Piramid Sanat'ta açıldı
Troya Müzesi'nde 'Perdeler Açıldı'
Troya Müzesi'nde 'Perdeler Açıldı'
Kültür Elçisi H. Şehnaz Baykal
Kültür Elçisi H. Şehnaz Baykal
Fırçama aşk bulaştı
Fırçama aşk bulaştı
Volkan Konak 1,5 Yıl Aradan Sonra İznik’te Görüntülendi
Volkan Konak 1,5 Yıl Aradan Sonra İznik’te Görüntülendi
UNESCO, 2021 YILINI ‘HACI BEKTAŞ VELİ YILI’ İLAN ETTİ
UNESCO, 2021 YILINI ‘HACI BEKTAŞ VELİ YILI’ İLAN ETTİ
GÜLRİZ SURURİ-ENGİN CEZZAR ÖDÜLÜNÜ 14 TİYATRO SAHNESİ PAYLAŞACAK
GÜLRİZ SURURİ-ENGİN CEZZAR ÖDÜLÜNÜ 14 TİYATRO SAHNESİ PAYLAŞACAK
YAKINDA YENİ BİR DİZİ "KİMSESİZLERİN ÇIĞLIKLARI" DUYULACAK  
YAKINDA YENİ BİR DİZİ "KİMSESİZLERİN ÇIĞLIKLARI" DUYULACAK  
Yeliz Demirci, ‘Nazra’ adlı kitabını anlatıyor
Yeliz Demirci, ‘Nazra’ adlı kitabını anlatıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma