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La Visione Art Gallery'de “PASSION” SERGİSİ 

Pandemi dönemi; sanatçıların eserleri kurallara uyan kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

07 Şubat 2021 Pazar 17:31
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La Visione Art Gallery'de “PASSION” SERGİSİ 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

La Visione Art Gallery, 2 Şubat – 11 Şubat 2021 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “Passıon” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Pandemi dönemi; sanatçıların eserleri kurallara uyan kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Galeri; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...

Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergiye, sanat camiiasından “Alev Alev” dizisinde oyuncu olarak yer alan Dilan Çiçek Deniz de iştirak ettiler...   

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Aygen Ecevit, Aslı Özçelik, Bahriye Çelik, Başak Gülcan, Başak Aslaneli Çakmak, Batu/han Sicimoğlu, Berk Erikçi, Betül Gönlüm, Demet Kazancı, Ebru Özdemir, Elif Konur, Fulden Ütütgen, Fatmanur Fındıkçı, Gamze Aydın, İlay Karabay Solaklı, Kürşat Bayraklı, Melisa Özkan, Meral Örs, Pınar Yıldırım, Saba Şen, Serpil Başaran, Suğra Şişman, Rüya Arslan,Tuğba Konur, Z. Seven Razgırat

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 08.02.2021 12:55
Anahtar Kelimeler:
SergiPASSION2 Şubat – 11 Şubat 2021
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