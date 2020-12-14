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LA SCALA’NIN SEYİRCİSİZ GALA GECESİ 
SEYİRCİSİZ GALA GECESİ 
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LA SCALA’NIN SEYİRCİSİZ GALA GECESİ 

Gala akşamı dünya televizyonlarında ilk defa eş zamanlı yayınlandı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 17:59
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LA SCALA’NIN SEYİRCİSİZ GALA GECESİ 

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Milano La Scala tiyatrosu galası ilk kez seyircisiz yapıldı. Her yıl 7 Aralık'ta geleneksel olarak bir opera eseri açılışını yapan La Scala, repertuarını da ilk defa değiştirerek aryalar dışında sinema, tiyatro, şiir ve dans gibi sanatın diğer dallarına da yer verdi. Gala akşamı dünya televizyonlarında ilk defa eş zamanlı yayınlandı. 

BİR İLKE İMZA ATILDI

Opera sanatının mabetlerinden olan La Scala Covid-19 yüzünden bir dizi ilke de imza attı. 

Tarihinde ilk kez seyircisiz açılış yaptı. İlk defa bir opera yerine görsel sanatın diğer dallarına da yer veren bir repertuar hazırlandı. Üç saat süren gösteride 15 opera eserinden 24 arya seslendirildi. İtalyan ve dünya sinemasından kesitler, tiyatro replikleri, şiir sunumları ve dans gösterilerine de yer verildi.

La Scala’nın orkestra şefi Riccardo Cahilly, orkestrayı ilk defa yüzü sahneye değil de salona dönük olarak yönetti. Tiyatro salonunda izleyicisiz icra edilen gösteri La Scala tarihinde ilk kez dünya televizyonlarından naklen yayınlandı.  

YENİDEN DOĞUŞU SİMGELEDİ

Dünya şiirinin başyapıtı İlahi Komedya’nın mimarı Alighiero Dante’nin Cehennem’e Cennet’e ve Araf’a yaptığı düşsel geziyi içeren epik şiirde yolunu kaybedenlere rehberlik yapan ve karanlıktan aydınlığa geçişi simgeleyen yıldızlara atıfta bulunularak ’Yıldızları tekrar görmeye’ ismi verilen gala akşamı, ev sahibi Milano başta olmak üzere tüm ülkeye moral vermeyi amaçladı.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 14.12.2020 18:02
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LA SCALASEYİRCİSİZGALA GECESİTiyatroNEDRET HOTUNönce VatanMilano La Scala7 Aralık
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