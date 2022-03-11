La Cafferıa Art’ta “8 Mart” Sergisi 

ZAMBAK KARABAY

La Cafferıa Art, Küratörlüğünü Nihat Tokat’ın yaptığı “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar” günü teması ile 8 Mart’da açılışı yapılan birbirinden değerli sanatçıların Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...

Sergide eseri olan Pınar Ervardar kısaca kendi tanıtımını yapıyor; Pınar Ervardar, Alman Lisesi'75 ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği '79 mezunu. İthalat ve ihracatla başlayan serüveni, Alman Lisesinden sınıf arkadaşı Handan Buharalı ile kurduğu Nişantaşı-Adil Çocuk evi ile yeni bir yol çizdi. 2000 yılında profesyonel sanat hayatı, resim ve fotoğraflarıyla birçok uluslararası sergide, fuarda zenginleşti. İtalya’da iki Bienalde (Floransa ve Chianciano da) ikincilik ödülleri aldı. ATÖLYE ERVARDAR da, SDY (Sen De Yapabilirsin) projesiyle, insanlara çalışma ve üretme, yaşama sevinci verme heyecanı hayatına renk kattı. 2020 de Pandemi ile birlikte birikimlerini kendi resimleri, fotoğrafları ve tasarımlarıyla ürünlere aktarmaya başladı. Sanatını e-ticaret ile Daha çok kişiye ulaştırmaya devam ediyor. Temeli 2007 de atılmaya başlayan PHOPPART adı, (PHO tography Painting Pınar -ART) yani eserlerinden yeniden ürettiği sanattan geldi. SANAT ve MODA PHOPP-ART ta buluşmuş oldu...

Sergi; La Cafferıa Art - Eskibüyükdere Maslak No:1 Plaza Maslak adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör - Nihat Tokat