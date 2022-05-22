KÜSADER ÖYKÜ YARIŞMASI SONUCUNDA " BİR VENÜS YARASI " ÖYKÜSÜYLE 4.LÜK SERPİL KAYA'YA LAYIK GÖRÜLDÜ

NİHAT İLİKCİOĞLU

KÜSADER tarafından açılan, proje sorumluluğunu Emekli Öğretmen Gülseren Akdaş'ın yürüttüğü Yüreğe Dokunan Kadınlar - ''Kadın Hakları - İstanbul Sözleşmesi Yaşatır'' temalı öykü yarışmasının sonuçları açıklandı.

Yarışmaya ''Bir Venüs Yarası'' adlı öykü ile katılan yazar Serpil Kaya , 4.lük ödülüne lâyık görüldü.

Ödülünü Mayıs ayı içerisinde teslim alan yazar Serpil Kaya'nın ''Gri Koza'nın Kelebekleri'' ve ''Derin Nefes Sayıklamalar'' adlı kitapları da bulunuyor.

Yazar ayrıca ''Esir Şehrin Aktörleri'' adlı tek perdelik tiyatro oyunu ile 2017 yılında Akademya Tiyatro Metni Yazma Yarışmasında da jüri özel ödülü aldı.