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Kuruyan ağaçları heykele dönüştürüyor

Muş'un Varto ilçesinde Turabi Yoloğlu, dağlardan topladığı kuruyan ağaçların bedenlerini sanat eserine dönüştürüyor. Ağaç testeresi, keser ve ucunu sivrilttiği murçla hayvan heykelleri ve süs eşyası yapan Yoloğlu, eserlerini evinde sergilediğini, bazen de sevdiklerine hediye ettiğini söyledi.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 10:03
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Kuruyan ağaçları heykele dönüştürüyor

MUŞ - Varto ilçesine bağlı Taşçı köyünde yaşayan 3 çocuk babası Turabi Yoloğlu (45) taş üzerine yazı yazan babasından esinlenerek ağaçtan heykel yapımına merak saldı. Dağda hayvan otlatırken topladığı kuruyan ağaçların bedenlerinden önce kağnı, fayton gibi eşyalar yapan Yoloğlu, kendini geliştirmek için heykel yapmaya karar verdi. Malzeme fiyatlarının pahalı olması sebebiyle heykellerine ağaç testeresi, keser, ucunu sivrilttiği çivi ve murçla şekil veren Yoloğlu, evinin tandır bölümünü de atölyeye çevirdi. Atölyede yaptığı heykel ve süs eşyalarını evinde sergileyen Yoloğlu, "İlk zamanlarda ağaçtan kağnı, fayton yaparak çevremdekilere hediye etmeye ettim. Farklı şeyler yaparak kendimi geliştirmek istedim. Topladığım ağaçları önce motorlu testereyle şekillendiriyorum, sonra da atölyeye çevirdiğim tandır evinde ince işlerini yapıyorum. Kurumuş ağaçları topluyorum ve doğaya zarar vermiyorum. Bulduğum atık ağaçların yapısına, boyutuna göre eserlerime şekil veriyorum. Tabi ki bu işleri yaparken sadece bir ağaç testeresi bir keserin yanı sıra ucunu sivrilttiğim çivi ve murçla yapmaktayım" diye konuştu.

Ağaç işlemeyi çok sevdiğini, ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle malzeme alamadığını ifade eden Yoloğlu, sanatını geliştirmek için destek beklediğini bildirdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuruyan Ağaçları Heykele DönüştürüyorMuşTurabi Yoloğlu
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