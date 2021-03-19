KURTULUŞ SAVAŞI KADINLARI FİLM OLUYOR

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Milli mücadelenin kahraman kadınlarını anma, anılarını araştırma ve yaşatma derneğinden yapılan açıklamaya göre Statü Filmin yapımını, Araştırmacı yazar İlknur Bektaş’ın senaristliğini üstlendiği proje Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu tarafından destekleniyor. Dernekten yapılan açıklamada ‘Kadınlarımızın vatanın kurtulmasında ve evlatlarının geleceğinde gösterdikleri büyük emek, fedakarlık ve dayanışmayı anlatan özel bir projeye başladığımızın müjdesini veriyoruz. Bu film hepimizin olacak. Üsteğmen Kara Fatma’yı , Gördesli Makbule’yi, Bigadiçli Nazife’yi, Kılavuz Hatice’yi, Halime Çavuş’u Rahime Kaptan’ı, Nene Hatun’u da anmak, onların unutulmaz emek ve başarılarını dünyayla paylaşmayı duyurmak için buradayız’ değerlendirmesinde bulunuldu.