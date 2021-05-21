KÜRŞAT BAŞAR’IN SEYR-Ü SEFERİ BU KEZ ‘KAŞ’

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Gazeteci, yazar Kürşat Başar, uzun yıllar televizyonda yaptığı ’Kürşat Başar’la’ adlı sofra sohbetlerini bu kez SG İmalathane’nin Seyr-ü Seferleri kapsamında Kaş’ta gerçekleştirecek.

4-7 Haziran’da SunaSun Boutique Hotel’de lezzetli ve sağlıklı yemekler eşliğinde Kürşat Başar ile sohbetli sofralar şölene dönüşecek. Aşkı en güzel anlatan Kürşat Başar’la deniz kokusunu soluyarak huzuru bulacaksınız.

Seksenli yıllarda başlayan yazarlık kariyeri boyunca 14 romanı Türk okuyucusuyla buluşturup, ülkenin en çok satan kitaplarına imza atan sanatçının televizyon, radyo, gazete ve dergi gibi tüm iletişim mecralarında önemli çalışmaları var..İyi derecede saksafon çalan Başar sanatın birçok dalıyla ilgileniyor.