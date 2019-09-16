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“KUM SAATİ” İLE YENİDEN ADINI DUYURAN DENGE “GÜZEL KADIN” DEDİ VE İLK KLİBİNİ YAYINLADI!

Denge, “Kum Saati” isimli 2.albüm çalışmasını 30 Ağustos’ta yayınladı ve ilk albüm klibini “Güzel Kadın” şarkısına çekti.

“KUM SAATİ” İLE YENİDEN ADINI DUYURAN DENGE “GÜZEL KADIN” DEDİ VE İLK KLİBİNİ YAYINLADI!

Denge, “Kum Saati” isimli 2.albüm çalışmasını 30 Ağustos’ta yayınladı ve ilk albüm klibini “Güzel Kadın” şarkısına çekti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:47
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“KUM SAATİ” İLE YENİDEN ADINI DUYURAN DENGE “GÜZEL KADIN” DEDİ VE İLK KLİBİNİ YAYINLADI!

2000'li yılların başlarında Ege Üniversitesi öğrencisi bir grup arkadaş tarafından İzmir’de kurulan ve yüksek tempolu tahsil hayatının getirdiği zorluklara rağmen günümüze kadar taşımayı başardıkları “Denge” grubu, ilk çıkış albümleri olan Lafta Kalmasın'ı 3 Adım Müzik etiketiyle yayınlamış ve ses getirmişti. Yüzbinlere ulaşan ilk Albümden, Zorbozan, Bana Gel Demedin ve Aşk Kumar isimli şarkılara çektikleri kliplerin ardından, yeni albüm çalışmalarına hız veren grup “Kum Saati” isimli 2.albüm çalışmasını 30 Ağustos’ta yayınladı ve ilk albüm klibini “Güzel Kadın” şarkısına çekti.

Vokallerde Oğuz Ucagök & Ender Anılır, gitarda Ferit Avcı, bass gitarda Ali Arman ve Bateride Can Özlü'den meydana gelen Denge grubunun sağlık ve eğitimci bireylerden oluşuyor olması da değinilmesi gereken ilginç bir nokta. Mesleki şartlardan dolayı yoğun mesai saatlerine sahip olsalar da müziğe olan tutkuları sayesinde 1.5 yıl gibi bir sürede Lafta Kalmasın'ı tamamlamışlar ve geçtğimiz iki yıla 3 klip ve konserler sığdırmışlardı. Yine bu süre içinde yeni albüm çalışmalarına da hız veren grubun 10 şarkıdan oluşan “Kum Saati” isimli Pop rock dinleyicisinin beğenisine sundukları albümde rock müziğin çeşitli türlerle harmanlandığı parçalar yer alıyor. Oğuz Ucagök ve Ender Anılır'ın 5’er eseriyle temelini attığı albümün altyapısı ve tüm düzenlemeleri, Ferit Avcı ve Osman Hekimoğlu imzası taşıyor. Denge grubunun “Kum Saati” adlı albümüne dijital platformlar ve müzik marketlerden ulaşmak mümkün.

https://youtu.be/Z_EAXjHYZHo

Albümdeki şarkılara bakılırsa yine aşk ve sevgi temasının oldukça derin işlendiği ilk klibe konu olan “Güzel Kadın” gibi şarkıların yanında, günlük hayatın ve yaşadığımız zamanın bizlere getirdiği popüler kültüre ait temaların eleştirildiği parçalara da rastlamak mümkün. İlk albüme göre farklı diyebileceğimiz oldukça hareketli şarkıların da dinleyiciye sunulduğu “Kum Saati” albümüyle tekrar bizlerle buluşan gruba başarılar diliyoruz.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 16.09.2019 04:52
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