Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
121498
ALTIN
293.976
DOLAR
5.8870
STERLİN
7.6747
EURO
6.5522
Fabien Farnolle: Malatyaspor ile büyük işler başaracağız
Fabien Farnolle: Malatyaspor ile büyük...
“Yaşlılıkta daha sık diş fırçalanmalı”
“Yaşlılıkta daha sık diş fırçalanmalı”
Kabristanda yönleri farklı mezarlar şaşırtıyor
Kabristanda yönleri farklı mezarlar şaşırtıyor
60 yıldır bıyıklarını kesmiyor
60 yıldır bıyıklarını kesmiyor
Tarihi belge ve kitaplar bu atölyede yeniden hayat buluyor
Tarihi belge ve kitaplar bu...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kum heykeller, kışın da ilgi odağı

Antalya'daki, 12 ay açık kalış süresiyle emsallerinden ayrılan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, kış aylarında da ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor.

Kum heykeller, kışın da ilgi odağı

Antalya'daki, 12 ay açık kalış süresiyle emsallerinden ayrılan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, kış aylarında da ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor.

15 Ocak 2020 Çarşamba 10:23
6 Okunma
Kum heykeller, kışın da ilgi odağı

ANTALYA - Dünya üzerindeki emsallerine göre yılın 12 ayı açık olma özelliği taşıyan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nde 150'nin üzerinde kumdan heykel sergileniyor. Nisan ayından itibaren yeni heykellerin yapımına başlanması planlanan festivalin direktörü Cem Karaca, yılların tecrübesiyle geliştirdikleri yapım teknikleri sayesinde önceki yıllara oranla çok daha dayanıklı kum heykeller yapabildiklerini söyledi. Karaca, "Son yıllarda yaygınlaşan, düzenlendiği bölgeye renk katan ve büyük ilgi gören kum heykel sanatı, Antalya'da düzenlenen festivalle dünyaca ünlü kum heykel sanatçılarının katılımıyla başta turistler olmak üzere her kesimin beğenisini kazanıyor. Amacımız kış döneminde de Antalya'ya turistik anlamda ilgi çekici ve farklı bir etkinlikle renk katmak ve turizmin 12 aya yayılması çalışmalarına katkıda bulunmak. Bu nedenle festivalimizi yıl boyunca açık tutuyoruz. Kış aylarında festivale ilgi oldukça yüksek" dedi.

Ağır hava şartlarının yaşandığı günlerde bozulan veya yıpranan heykelleri restore ederek birkaç gün içinde sergiye hazır ettiklerini sözlerine ekleyen Karaca, "12 ay açık kalış süresiyle bir dünya rekoru kırıyoruz. Benzer etkinlikler ise en fazla 6 ay sürüyor. Bunda etkinliğin düzenlendiği Lara Sahil bandının mikro ölçekteki kurak yağış iklimi büyük rol oynuyor. Yağmurlu günlerde ziyaretçilere ücretsiz şemsiye veriyoruz. Yağmur altında bile çok sayıda ziyaretçi kabul ediyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Antalya Kum Heykel FestivaliKış AylarıIlgi Odağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 kadından sanat hareketi
4 kadından sanat hareketi
Tarihi belge ve kitaplar bu atölyede yeniden hayat buluyor
Tarihi belge ve kitaplar bu atölyede yeniden hayat buluyor
TÜRK DÜNYASI TOPKAPI’DA BULUŞTU
TÜRK DÜNYASI TOPKAPI’DA BULUŞTU
Özkan Gencer’in “Kelile ve Dimne” Sergisi
Özkan Gencer’in “Kelile ve Dimne” Sergisi
Ebru ve Çini Sanatları “Tahayyül” Sergisi
Ebru ve Çini Sanatları “Tahayyül” Sergisi
Akyol Art Center’da “YENİ YIL” Sergisi
Akyol Art Center’da “YENİ YIL” Sergisi
ÖMER F. OYAL’IN YAZDIĞI, HAKAN ÇİMENSER’İN YÖNETTİĞİ UÇMAK “HEZARFEN AHMED ÇELEBİ” OYUNUNUN GALA GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
ÖMER F. OYAL’IN YAZDIĞI, HAKAN ÇİMENSER’İN YÖNETTİĞİ UÇMAK “HEZARFEN AHMED ÇELEBİ” OYUNUNUN GALA GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Piyanonun altın kızı Nil, idolü Gülsin Onay'la aynı sahnede
Piyanonun altın kızı Nil, idolü Gülsin Onay'la aynı sahnede
ZAFER ÖZASLAN'IN İLK KLİP HEYECANI 
ZAFER ÖZASLAN'IN İLK KLİP HEYECANI 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans