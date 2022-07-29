Kültür ve turizm beldesi Çavuşlu

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Çavuşlu, Giresun ili, Görele ilçesine bağlı tarihi bir sahil beldesidir. Çavuşlu, sahil şeridi, yeşil ve mavinin buluştuğu eşsiz güzelliğinin yanında tarihi ve kültürel özellikleri ile de öne çıkmaktadır.

TARİH: Ceneviz kalesi, Roma devrine ait hamam yıkıntıları, Osmanlı dönemine ait tarihi eserler mevcuttur.

TURİZM: Deniz ve yayla turizmi öne çıkmaktadır. Bahar aylarında başlayan turizm faaliyetleri yazın en yoğun zamanlarını yaşar. Sezon, sonbaharın ortalarına kadar devam eder.

MUTFAK: Kendine has mutfak kültürü vardır. Dünyanın başka bölgelerinde rastlanmayan 10-15 çeşit sebze ve meyve yemeği çeşidi vardır. Çavuşlu Ekmeği’nin tarihi, 1700’lü yıllara dayanmaktadır.

MÜZİK: Çavuşlu beldesine ait derlenen Çavuşlu Diye Diye, Ağasarın Balını (Oy asiye), Atmacayı Vurdular, Yaylanın Soğuk Suyu gibi çok sayıda türkü TRT repertuarına girmiştir.

Yavuz Sultan Selim Han Konağı

9. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim Han'ın şehzadelik döneminde yaptırılan konaktır. Kanuni Sultan Süleyman Han da bu konakta dünyaya gelmiştir. Konak için acilen bakım ve çevre düzenlemesi yapılarak turizme kazandırılması gerekmektedir.

Hınıç Taş Kemer Köprü

Kuru Kale

11. Yüzyılın ilk çeyreğinde bölgeye gelen Cenevizliler tarafından inşa edilmiştir.

Çavuşlu Ekmeği

Karadeniz ekmeği olarak bilinen tüm ekmek çeşitlerinin atasıdır. 1700’lü yıllara dayanan orijinal halini günümüze kadar korumuştur. Pek çok taklidi yapılmaya çalışılmakta ve çeşitli isimler altında piyasaya sürülmektedir. Ancak bu ekmekler Çavuşlu Ekmeği gibi uzun dayanıklılık süresine ulaşamamaktadır.