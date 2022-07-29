Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.592,38
ALTIN
1.014,91
DOLAR
17,92
STERLİN
21,84
EURO
18,34
Darülaceze Başkanlığı'ndan villa satış ihalesi
Darülaceze Başkanlığı'ndan villa satış...
Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İTÜ'den akademik personel alacak
İTÜ'den akademik personel alacak
Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kültür ve turizm beldesi Çavuşlu

Habere ulaşmak için tıklayınız...

29 Temmuz 2022 Cuma 16:16
Kültür ve turizm beldesi Çavuşlu

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Çavuşlu, Giresun ili, Görele ilçesine bağlı tarihi bir sahil beldesidir. Çavuşlu, sahil şeridi, yeşil ve mavinin buluştuğu eşsiz güzelliğinin yanında tarihi ve kültürel özellikleri ile de öne çıkmaktadır. 

TARİH: Ceneviz kalesi, Roma devrine ait hamam yıkıntıları, Osmanlı dönemine ait tarihi eserler mevcuttur.  

TURİZM: Deniz ve yayla turizmi öne çıkmaktadır. Bahar aylarında başlayan turizm faaliyetleri yazın en yoğun zamanlarını yaşar. Sezon, sonbaharın ortalarına kadar devam eder. 

MUTFAK: Kendine has mutfak kültürü vardır. Dünyanın başka bölgelerinde rastlanmayan 10-15 çeşit sebze ve meyve yemeği çeşidi vardır. Çavuşlu Ekmeği’nin tarihi, 1700’lü yıllara dayanmaktadır. 

MÜZİK: Çavuşlu beldesine ait derlenen Çavuşlu Diye Diye, Ağasarın Balını (Oy asiye), Atmacayı Vurdular, Yaylanın Soğuk Suyu gibi çok sayıda türkü TRT repertuarına girmiştir. 

Yavuz Sultan Selim Han Konağı

9. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim Han'ın şehzadelik döneminde yaptırılan konaktır. Kanuni Sultan Süleyman Han da bu konakta dünyaya gelmiştir. Konak için acilen bakım ve çevre düzenlemesi yapılarak turizme kazandırılması gerekmektedir.

Hınıç Taş Kemer Köprü

Kuru Kale

11. Yüzyılın ilk çeyreğinde bölgeye gelen Cenevizliler tarafından inşa edilmiştir. 

Çavuşlu Ekmeği

Karadeniz ekmeği olarak bilinen tüm ekmek çeşitlerinin atasıdır. 1700’lü yıllara dayanan orijinal halini günümüze kadar korumuştur. Pek çok taklidi yapılmaya çalışılmakta ve çeşitli isimler altında piyasaya sürülmektedir. Ancak bu ekmekler Çavuşlu Ekmeği gibi uzun dayanıklılık süresine ulaşamamaktadır. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ÇavuşluGöreleGiresunKaradenizYavuz Sultan Selim Han KonağıKur Kale
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DÜŞLERE DOKU(N)MAK SERGİSİ
DÜŞLERE DOKU(N)MAK SERGİSİ
Gizem Kara’dan İsmail YK Şarkısı
Gizem Kara’dan İsmail YK Şarkısı
TÜRK DÜNYASI YALOVA’DA BULUŞTU
TÜRK DÜNYASI YALOVA’DA BULUŞTU
Gürbüz Doğan Ekşioğlu “Karma” Başlıklı Sergisi
Gürbüz Doğan Ekşioğlu “Karma” Başlıklı Sergisi
İSTANBUL FESTİVALİ’NDE SELDA BAĞCAN
İSTANBUL FESTİVALİ’NDE SELDA BAĞCAN
IV. MURAT OPERASINA İSTANBUL SEYİRCİSİNDEN YOĞUN İLGİ
IV. MURAT OPERASINA İSTANBUL SEYİRCİSİNDEN YOĞUN İLGİ
İş Dünyasındaki “Kariyer Oyunları” Kitap Oldu
İş Dünyasındaki “Kariyer Oyunları” Kitap Oldu
Mardin'de tarihi dokuyu bozan bir bina daha yıkılıyor
Mardin'de tarihi dokuyu bozan bir bina daha yıkılıyor
Tarihi Podesta Sarayı 7 milyon dolara satılık
Tarihi Podesta Sarayı 7 milyon dolara satılık

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول