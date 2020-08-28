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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÇİNİ SANATÇISI SAYIN ŞEHNAZ BAYKAL 

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28 Ağustos 2020 Cuma 18:38
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÇİNİ SANATÇISI SAYIN ŞEHNAZ BAYKAL 

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Fatih Sultan Mehmet Han’ın  6.5 milyonluk  resmi müzeye asılmadan Kültür ve Turizm Bakanlığı  devlet sanatçımız Hatice Şehnaz Baykal tarafından sanatseverler için ilk çinisi yapıldı.

T.C Kültür Bakanlığı çini sanatçısı Şehnaz Baykal, ressam Gentile Bellini’nin Fatih Sultan Mehmet Han ve Cem Sultan tablosunu çiniye işleyerek ölümsüzleştirmiş oldu. Tablo geleceğin antikaları arasında şimdiden yerini aldı.

Geçtiğimiz günlerde İBB Londra’da düzenlenen müzayedede National Gallery’de  daimi sergilenen sanat eserleri arasında yer alan ‘Fatih Sultan Mehmet Han’ın orijinal portresini 6,5 milyona satın almıştı. 

Böylece Fatih Sultan Mehmet Han’ın kendi döneminde yapılıp günümüze gelebilmiş 3 orijinal portresinden biri evine dönmüş oldu. 

Bursalı çini sanatçımız Şehnaz Baykal tualin çiniden farkına değinerek,

‘Fatih Sultan Mehmet Han, Cem Sultan’ın yeteneklerini kendine benzetiyor ve onu çok seviyordu. Ve onu tahtın gözde veliahtı olarak görüyordu. Eser 25 Kasımda 1480 tarihinde bitmiş, Fatih Sultan Mehmet Han 6 ay sonra hakka yürümüştür. Bu nedenle son olma özelliği taşımaktadır. 

Kazılardan çıkan çiniler günümüze bozulmadan gelebilmektedir. Bu, eserlerin binlerce yıl sonra geleceğe taşınabileceğini göstermektedir. Esere sahip olacak kişi gelecek nesiller için önemli bir yatırım yapmış olacaktır. Yatırımın yanı sıra bulunduğu yere zenginlik ve değer katacaktır. 1200 yıllık tarihi olan çini geleceğin antikasıdır. Kırılmadığı sürece değeri yüzyıllarca katlanarak artmaktadır’ ifadelerini kullandı. 

Biyografisi;

Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi çıkışlı, Ankara Güzel Sanatlar Moda Tasarımı ve Stilistlik Bölümü mezunu, çini tasarımcısı kültür elçimizdir. Ahşap boyama ve minyatür sanatı eğitimini tamamladı.

Özel çini derslerini atölyesinde veren sanatçı sayısız kişisel ve karma sergilere imza atmıştır.

Bursa Kadın Girişimcileri Kalkındırma Derneği Başkanlığı da yapan Hatice Şehnaz Baykal , Hacettepe Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi’nde  öğretim görevliliği yaptı. ODTÜ, Hacettepe, Dumlupınar,  Bursa Teknik Üniversitelerinde workshoplar ve konferanslar verdi.

Sanatçı çeşitli devlet büyüklerine de özel çalışmalar yapmış, eserleri St. Petersburg’da sergilenmeye layık görülmüştür.

1200 yıllık çini sanatını devam ettirerek gelecek nesillere taşımayı amaçlayan  Baykal eski ile yeniyi yorumluyor.

Sanatçı eserlerinde bazen üç boyutlu motifler, kimi zaman kelebekler bazen de atları işliyor.

Sergileri;

‘Kor Ateşin Sır Gülleri’  Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi(2008)

‘Çiniler’ Ankara (TESK)Türk Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (2010)

‘Sentez’ Ankara (TESK)Türk Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (2012)

‘Ölümsüz Kelebekler’ Bursa Ördekli Kültür Merkezi (2013)

‘Fırçamdan Yansıyan Işık’ Eskişehir Tepebaşı Karikatür Sanat Evi (2013)

‘Boyut’ Bursa Irgandı Köprü Sanat Merkezi (2014)

Bursa Acıbadem Karma Sergisi (2014)

Ankara Milli Kütüphane Karma Sergisi (2015)

‘Bahara Merhaba’ Hacettepe Ünv. öğrencileri ile Karma Sergi(2017)

‘Mor Gündem’ Dünya Kadınlar Günü ile ilgili Karma Sergi (2017)

‘Hamdım, Piştim, Yandım’ Kore Büyükelçiliği Kültür Merkezi (2018)

‘Gökkuşağı’ Ankara Amerikan Büyükelçiliği (2019)

‘Ruhi Revan’ Bursa Tayyare Kültür Merkezi karma Sergi (2019)

‘Hiç’ Bursa ParkOra AVM (2019)

Kendi atölyesinde sanatseverlere destek vermeye devam eden sanatçımıza Hatice Şehnaz Baykal Sanat Atölyesi( instagram)  ve [email protected] adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

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