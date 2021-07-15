KÜLTÜR SANAT ve EDEBİYAT MECMUSI "BE FANZİN" 6. SAYISINDA NİHAT İLİKCİOĞLU ŞİİRİ YAYINLANDI

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Be Fanzin 2021 Yılı 6. Sayısı Çıktı!
Genel Yayın Yönetmeni Birsen Eker tarafınca ve ekibince hazırlanan Kültür Sanat ve Edebiyat Mecmusı '' Be Fanzin '' 6. sayısında Şair Nihat İlikcioğlu’nun ‘’ GİDERKEN YANINDA GÖTÜR GÜLÜŞLERİNİ ‘’ adlı şiiri yayınlandı
Giderken
Yanında götür gülüşlerini
Öpüşlerini
Özlemeyeyim
Kokunu da götür
Arzulamayayım seni
Tenini
Yanımdasın zannetmeyeyim
Sevişmeyeyim gölgenle
Unutma sakın hayalini
Onu da götür
Odamda dolanmasın
Kırmızı pabuçlarını da götür
Gelmesin ayak seslerin
Gül tablosunu
Kül tablasını
Ne varsa
Kuş tüyü yastığını da al yanına
Sarılmayayım sen diye
Yanında götür hasretini
Burnumda tütmeyesin
Ve bu şehirden al götür kendini
Çıkıp da karşımdan gelmeyesin
Kalbini de sök kalbimden
Yokluğun acıtmasın
Ellerini de çek ellerimden
Kanatmasın
Yanımdan götür maziyi
Hatırlayıp da her gün
Yaş düşmesin tek tek gözlerimden
Ne olur sevgilim ne olur
Allah'ını seviyorsan
Al elimden şu masum bakışlı resmini
İstemem tesellisini
Yakmasın beni ateşlerde
Bakıp bakıp öfkelenmeyeyim
Öpüp öpüp delilenmeyeyim
Bende sana ait hiç bir şeyin kalmasın
İstemem bana hatıra olmasın...