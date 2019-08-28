Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95711
ALTIN
287.790
DOLAR
5.8041
STERLİN
7.0884
EURO
6.4326
KüçükÇiftlik Park’ta Horona Durulacak
KüçükÇiftlik Park’ta Horona Durulacak
Çocuklarda egzamanın sebebi çamaşır yumuşatıcısı olabilir
Çocuklarda egzamanın sebebi çamaşır yumuşatıcısı...
143 metre yüksekliğindeki cam terasta ilk nikah
143 metre yüksekliğindeki cam terasta...
Göztepe'de Aleksic bitiyor
Göztepe'de Aleksic bitiyor
Caretta carettalar, turistlerle yüzdü
Caretta carettalar, turistlerle yüzdü
İş fırsatları için hemen tıkla!

KüçükÇiftlik Park’ta Horona Durulacak

Şehrin eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park, 8 Eylül Pazar günü kapılarını dinamik ezgileri, enerji dolu halk oyunları ve yöresel tatları ile Karadeniz ruhunun tam olarak hissedileceği bir Karadeniz Şöleni’ne açıyor.

KüçükÇiftlik Park’ta Horona Durulacak

Şehrin eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park, 8 Eylül Pazar günü kapılarını dinamik ezgileri, enerji dolu halk oyunları ve yöresel tatları ile Karadeniz ruhunun tam olarak hissedileceği bir Karadeniz Şöleni’ne açıyor.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:05
5 Okunma
KüçükÇiftlik Park’ta Horona Durulacak

İSTANBUL- URU ve Karadeniz FM iş birliği ile düzenlenecek olan “Maçka’da Buluşalım – Bir Karadeniz Şöleni”nde Karadeniz yöresinin en güzel sesleri sahne alırken, birbirinden özel tatlar ve el sanatlarına dayalı atölyeler ile İstanbul’da memleket hasreti çeken Şehrin kalbinde Karadeniz şov!

Geçen yıl ilki gerçekleşen ve Türkiye gündemine oturan Şehrin en havalı yöresel festivali “Maçka’da Buluşalım – Bir Karadeniz Şöleni” bu sene de on binleri kemençeye ve tuluma doyuracak. Karadenizliler ve Karadeniz severlerin buluşacağı şölende, son yıllarda yaptığı müzikal çalışmalar ve seslendirdiği Karadeniz yöresine özgü eserler ile tanınan Resul Dindar, çaldığı kemençe ile her kesimden insanları kendine hayran bırakan Ekin Uzunlar, Karadeniz müziğinin yükselen grubu İmera, Karadeniz müziğinin otantik ruhunu yeni nesile aktaran Gökhan Birben, Karadeniz müziğinin genç kadın vokallerinden Ezgi Eyüboğlu, söylediği duygusal şarkılar ile gönüllerde taht kuran Salih Yılmaz sahne alacak. Ayrıca "130 BPM Karadeniz" remixleri ile Emrullah Gül Karadeniz DJ performansı yaparak bir ilki gerçekleştirecek. Geçen yıl aynı gün aynı yerde buluşan binlerce Karadenizli ve Karadeniz sevdalısı yağmura aldırış etmeden horona durarak şölen coşkusunu yaşadı. Karadeniz şöleni, bu yıl da ‘hayde horona’ diyerek binlerce kişiyi ağırlayacak. 

ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Maçka’da Buluşalım – Bir Karadeniz Şöleni”Resul DindarEkin Uzunlarİmera8 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’tElif Hayvalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü Piyanist Odelia Sever Darüşşafaka için konser verecek
Ünlü Piyanist Odelia Sever Darüşşafaka için konser verecek
Herkese Kitap Vakfı, “Doğan Kardeş Kitapcan Sohbetleri”ni başlatıyor
Herkese Kitap Vakfı, “Doğan Kardeş Kitapcan Sohbetleri”ni başlatıyor
REHBER KÖPEKLER  7. ENGELSİZ FİLMLER FESTİVALİ’NDE
REHBER KÖPEKLER  7. ENGELSİZ FİLMLER FESTİVALİ’NDE
 İstanbul Rooftop Festival Başlıyor
 İstanbul Rooftop Festival Başlıyor
Beyoğlu'nda Çiçek Festivali Gerçekleşecek
Beyoğlu'nda Çiçek Festivali Gerçekleşecek
ŞİLE BEZİ FESTİVALİ 30 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR
ŞİLE BEZİ FESTİVALİ 30 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR
Limyra Antik Kenti'nde yarım asırlık kazılar sürüyor
Limyra Antik Kenti'nde yarım asırlık kazılar sürüyor
“SEKTÖRE ZARAR VERİYORLAR AJDAR’A HAKSIZLIK ETTİK” 
“SEKTÖRE ZARAR VERİYORLAR AJDAR’A HAKSIZLIK ETTİK” 
Minik yıldızın büyük başarısı
Minik yıldızın büyük başarısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans