KüçükÇiftlik Park’ta Horona Durulacak

İSTANBUL- URU ve Karadeniz FM iş birliği ile düzenlenecek olan “Maçka’da Buluşalım – Bir Karadeniz Şöleni”nde Karadeniz yöresinin en güzel sesleri sahne alırken, birbirinden özel tatlar ve el sanatlarına dayalı atölyeler ile İstanbul’da memleket hasreti çeken Şehrin kalbinde Karadeniz şov!

Geçen yıl ilki gerçekleşen ve Türkiye gündemine oturan Şehrin en havalı yöresel festivali “Maçka’da Buluşalım – Bir Karadeniz Şöleni” bu sene de on binleri kemençeye ve tuluma doyuracak. Karadenizliler ve Karadeniz severlerin buluşacağı şölende, son yıllarda yaptığı müzikal çalışmalar ve seslendirdiği Karadeniz yöresine özgü eserler ile tanınan Resul Dindar, çaldığı kemençe ile her kesimden insanları kendine hayran bırakan Ekin Uzunlar, Karadeniz müziğinin yükselen grubu İmera, Karadeniz müziğinin otantik ruhunu yeni nesile aktaran Gökhan Birben, Karadeniz müziğinin genç kadın vokallerinden Ezgi Eyüboğlu, söylediği duygusal şarkılar ile gönüllerde taht kuran Salih Yılmaz sahne alacak. Ayrıca "130 BPM Karadeniz" remixleri ile Emrullah Gül Karadeniz DJ performansı yaparak bir ilki gerçekleştirecek. Geçen yıl aynı gün aynı yerde buluşan binlerce Karadenizli ve Karadeniz sevdalısı yağmura aldırış etmeden horona durarak şölen coşkusunu yaşadı. Karadeniz şöleni, bu yıl da ‘hayde horona’ diyerek binlerce kişiyi ağırlayacak.

ELİF HAYVALI