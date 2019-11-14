KÜÇÜK YAZAR MEHMET BURAK SAKMAK' TAN BÜYÜK " YARDIMLAŞMA " KİTABI ÇIKTI

Eğitimci anne ve babanın çocuğu olan 9 yaşındaki Mehmet Burak Sakmak çevresinde gördüğü kendisi gibi küçük 3 yaşındaki kardeşi Ece' yi de hikayesinin kahramanı yaparak çevresinde gördüğü yaşlı insanlara nasıl davranılacağını farkındalık yaratmak ve duyarlı olmaya dikkat çekmek amacıyla " YARDIMLAŞMA " adlı ilk hikaye kitabını çıkardı.