KÜÇÜK YAZAR MEHMET BURAK SAKMAK' TAN BÜYÜK " YARDIMLAŞMA " KİTABI ÇIKTI

KÜÇÜK ELLERDEN BÜYÜK MARİFETLER
Yazar Mehmet Burak Sakmak küçük elleriyle kimselerin yapamadığı büyük bir marifet ile kitap çıkararak yaşlıların ve engellilere el uzatarak yardımlaşma yaptığını çocuk gülüşleriyle ortaya koydu.
RESİMLERLE BEZENDİ
Görsel resimlerle bezenmiş hikayesi duyarlı yüreğiyle okurları duygulandırmış olup insanların beğenisini ve takdirini kazanmıştır
BÜYÜK YAZARLIĞA ‘’ İLK ADIM ‘’
Küçük Yazar Mehmet Burak Sakmak ' ın başarısı geleceğin büyük yazar olmasının başlangıç göstergesidir...
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Haber: Nihat İlikcioğlu
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