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KÜÇÜK YAZAR MEHMET BURAK SAKMAK' TAN BÜYÜK " YARDIMLAŞMA " KİTABI ÇIKTI

Eğitimci anne ve babanın çocuğu olan 9 yaşındaki Mehmet Burak Sakmak çevresinde gördüğü kendisi gibi küçük  3 yaşındaki kardeşi Ece' yi de hikayesinin kahramanı yaparak çevresinde gördüğü yaşlı insanlara nasıl davranılacağını farkındalık yaratmak ve duyarlı olmaya dikkat çekmek amacıyla  " YARDIMLAŞMA " adlı ilk hikaye kitabını çıkardı.

KÜÇÜK YAZAR MEHMET BURAK SAKMAK' TAN BÜYÜK " YARDIMLAŞMA " KİTABI ÇIKTI

Eğitimci anne ve babanın çocuğu olan 9 yaşındaki Mehmet Burak Sakmak çevresinde gördüğü kendisi gibi küçük  3 yaşındaki kardeşi Ece' yi de hikayesinin kahramanı yaparak çevresinde gördüğü yaşlı insanlara nasıl davranılacağını farkındalık yaratmak ve duyarlı olmaya dikkat çekmek amacıyla  " YARDIMLAŞMA " adlı ilk hikaye kitabını çıkardı.

14 Kasım 2019 Perşembe 12:24
26 Okunma
KÜÇÜK YAZAR MEHMET BURAK SAKMAK' TAN BÜYÜK " YARDIMLAŞMA " KİTABI ÇIKTI



KÜÇÜK ELLERDEN BÜYÜK MARİFETLER

Yazar Mehmet Burak Sakmak küçük elleriyle kimselerin yapamadığı büyük bir marifet ile kitap çıkararak yaşlıların ve engellilere el uzatarak yardımlaşma yaptığını çocuk gülüşleriyle ortaya koydu.
 

RESİMLERLE BEZENDİ


Görsel resimlerle bezenmiş hikayesi duyarlı yüreğiyle okurları duygulandırmış olup insanların beğenisini ve takdirini kazanmıştır



BÜYÜK YAZARLIĞA ‘’ İLK ADIM ‘’

Küçük Yazar Mehmet Burak Sakmak ' ın başarısı geleceğin büyük yazar olmasının başlangıç göstergesidir...

Önce Vatan Gazetesi 
Haber: Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48

Önce Vatan Gazetesi

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