KUBİLAY KAN’IN YENİ ALBÜMÜ ‘SEPARATION-AYRILIŞ’  

NEDRET HOTUN

BURSA

Piyanist ve besteci Kubilay Kan’ın 5. solo piyano albümü SEPARATION-Ayrılış 10 Temmuz’da dinleyicisiyle buluşacak.

Ard arda çıkardığı albümleriyle müzikseverlerden büyük beğeni toplayan sanatçı dünya çapında işlere imza atıyor. Türkiye’nin kendi dalında en iyi ismi olan sanatçının yeni yaptığı bestelerinde sadelik hüküm sürerken yeni birçok projeyi daha hayata geçirecek olması müzikseverleri heyecanlandırıyor.

Sanatçının sihirli parmaklarıyla çaldığı solo piyano albümünün kapak illüstrasyonu ünlü fotoğrafçı Sadık Üçok'a ait.