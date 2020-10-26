KOVAN FİLMİNE CHELSEA FİLM FESTİVALİ’NDEN 6 ÖDÜL

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Oyuncu Meryen Uzerli, Kovan filmindeki rolüyle Amerika’da düzenlenen Chelsea Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu. Uzerli, mutlu haberi ‘Bu yıl ikinci büyük oyuncu ödülüm Kovan’da oynadığım Ayşe karakteri için.. Hollywood’daki önemli isimlerin oyunculuğumu ödüllendirdiği için çok mutluyum’ sözleriyle duyurdu.

Eylem Kaftan’ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, festivalin açılış filmi olmasının yanı sıra birçok farklı kategoride ödül kazandı. Kaftan en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi senaryo ödüllerinin sahibi oldu. Filmde görev alan Serdar Ünlütürk en iyi görüntü ödülünü kucaklarken, Hakan Karsak en iyi yardımcı erkek oyuncu seçildi.

2013 yılından beri düzenlenen Chelsea Film Festivali, Kuzey Amerika’nın en iyi 10 film festivalinden biri olarak kabul ediliyor.

Kovan bu ay Almanya Hof Uluslararası Film Festivali’nde, Kasım ayında Hobg Kong Asian Film Festivali’nde, Aralık ayında Norveç’teki Films From the South Festivali’nde, Ocak ayında ise Banglades’deki Dhaka Film Festivali’nde yarışacak. Film arıcılıkla ilgilenen bir kadının Almanya’dan gelip Artvin’in vahşi doğasıyla mücadele etmesini anlatıyor.