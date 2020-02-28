KORKUYA YENİ SOLUK ! ZEBUN (27 MART’TA SİNEMALARDA)

HASRET DİLEK DELİER

MANİSA

Büyük ve uzun bir hazırlık dönemi geçiren filmin yapımını Zer Film ve HM Productions’ın üstenlediği, başrollerinde ise Hakan Akgün, Sema Şimşek ve Almina Kahraman’ın oynadığı Zebun filmi, aynı zaman da Türkiye’nin en yüksek bütçeli korku filmi olduğunu açıkladı.

İddialı gerilimi ve korku sahneleriyle izleyiciye adeta korku evini yaşatacak olan filmin yönetmenleriyle yapılan röportajda yönetmenler; filmi izleyecek olan seyircilerin filmin etkisinden uzun bir süre kurtulamayacağını söyledi.

‘’Nefes Almadan Çığlık Atamazsınız’’ sloganıyla serinin ilk filmi olarak açıklanan Zebun filminin yönetmenleri geçtiğimiz günlerde birçok ünlü ismin katıldığı ödül gecesinde ‘’Yılın Gelecek Vadeden Yönetmen ve Yapımcı’’ ödüllünü de alarak Zebun filmine göz kırptılar. İsmiyle de şimdiden oldukça ilgi çekmiş durumda olan Zebun, sinemaseverlerin heyecanlı bekleyişiyle 27 Mart’ta sinemalarda..

ZEBUN

Tür: Korku

Vizyon Tarihi: 27 Mart 2020

Yapım: Zer Film & HM Productions

Yazan ve Yöneten: Mesut Erbaş & Hakan Yusufoğulları

Haber : Hasret Dilek Delier