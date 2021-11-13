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'Korkut Ata Türk Dünyası' Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ödül töreni, Beyoğlu Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İlk kez düzenlenen ve 13 ülkeden 42 filmin yarıştığı festivalde dereceye girenlere ödülleri verildi.

13 Kasım 2021 Cumartesi 08:48
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'Korkut Ata Türk Dünyası' Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu

Beyoğlu Atatürk Kültür Merkezi'nde Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ödül töreni düzenlendi. Bu yıl ilk kez düzenlenen festival yoğun ilgi gördü. Ödül töreni öncesi ortak bildirinin imza töreni yapıldı. İmza törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azebaycan Kültür Bakanı Anar Karimov, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Aktoty Raimkulova ile Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Azamat Camankulov katıldı.

İmzaların atılmasından sonra konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu protokolle birlikte finansal çözümler, bilgi aktarımları ortaklaşa düzenlenecek festival ve kültür haftaları ile iletişimin ve ortak yapımların önü açıkmış oluyor. Başarılı bir adım atmış oluyoruz. Gelecek nesillere çocuklarımıza gençlerimize ortak kültürümüzü, sanatımızı, sinemayı en etkili şekilde kullanacağız" dedi.

BAKAN ERSOY: BU YARIŞMA, BİR GALİBİYET MÜCADELESİ DEĞİL, PAYLAŞTIĞIMIZ BİR SANAT SOFRASIDIR

İmza törenini ardından Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ödül töreni başladı. Törenin açılışını Bakan Ersoy yaptı. Ersoy konuşmasında, "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde 42 yapım seyirciyle buluştu. Bu değerli yapımların içinde uzun metraj kurmaca ve belgesel kategorilerinde yarışan 17 eserimiz de vardı. Birazdan ödül takdimleri yapılacak. Ben şimdiden bu ödüllerin sahiplerini de tebrik ediyorum. Şunu da özellikle ifade etmek isterim, bu yarışma, bir galibiyet mücadelesi değil birbirimizi daha ileriye taşımak için ilhamımızı, şevkimizi, tutkularımızı, bilgi, birikim ve fikirlerimizi paylaştığımız bir sanat sofrasıdır. Hepiniz katılımlarınızla bu sofrayı zenginleştirdiniz bereketlendirdiniz. Eksik olmayınız. Bu birliktelik burada bitmeyecek elbette. Malumlarınız olduğu üzere Türksoy Kültür Bakanları Daimî Konseyi 38'inci Dönem Toplantısı'nda Bursa şehrimiz '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' ilan edildi. Biz de 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin ikincisini inşallah gelecek yıl Bursa'da düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy'un konuşmasının ardından ödül törenine geçildi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU'

Türk Dünyası Kültürüne Katkı' ödülü Bakü Medya Merkezi Başkanı Arzu Aliyeva'ya sunuldu. Aliyeva'ya ödülü, Bakan Ersoy ve festivalin açılışı filmi Tomris'in başrol oyuncusu Almira Tursyn verdi.

İkinci katkı ödülü Özbek Kinomotografi Acentliği'ne sunuldu. Özbekistan Sinema Ajansı Başkanı Firdevs Abdülhalikov'a ödülü, Kazakistan Kültür, Enformasyon ve Spor Bakanı Aktoty Raimkulova ve Alparslan dizisi başrol oyuncusu Barış Arduç tarafından takdim edildi.

Üçüncü katkı ödülü de Kazak Film Başkanı Akan Satayev'e verildi. Satayev'e ödülü, Özbekistan Medeniyet Bakanı Ozodbek Nazarbekov ve Alparslan dizisinde Akça Hatun'u canlandıran Fahriye Evcen tarafından verildi.

Dördüncü katkı ödülü Azerbaycan Medeniyet Bakanı Anar Kerimov ve Barbaros dizisi başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan tarafından Kırgız Film Sinema Stüdyoları adına Akzhovtoyibek Bolotovbaya'ya sunuldu.

Beşinci katkı ödülüne ise TRT layık görüldü. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'ya ödülü Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Bakanı Kayrat İmanaliyev Olcobayeviç ve Özbekistan'ın ünlü oyuncularından Sitora Farmonova tarafından verildi.

Festival kapsamında Vefa Ödülü'ne ünlü yazar Cengiz Aytmatov layık görüldü. Ödülü kızı Shirin Aytmatova ve oğlu Eldar Aytmatov'a aldı.

Belgesel Film Kategorisi'nde ise üçüncülük ödülüne layık görülen Saha Cumhuriyeti'nden 'Dilbilimci' filminin yönetmeni Eduard Novikov'a ödülü yönetmen Reis Çelik ve Gülizar Gubanova tarafından sunuldu.

Belgesel ikincilik ödülü ise Özbekistan'dan 'Halkın Cesareti' belgeseline verilirken, birincilik ödülü 'İkizler' filmiyle İranlı yönetmen Muhammed Alimuradi layık görüldü. Alimuradi'ye ödülü oyuncu Oktay Kaynarca ve Özbekistanlı oyuncu Dilnoza Kubuyava tarafından takdim edildi.

Kurmaca Film Yarışması kategorisinde jüri özel ödülünün sahibi Özbekistan'ın 'Tutkunluk' filmi oldu.

Kurmaca En İyi Senaryo ödülüne yönetmenliğini ve senaristliğini Fatih Özcan'ın üstlendiği Mavzer filmi layık görüldü.

En İyi Yönetmen Ödülü Kırgızistan'dan 'Şambala' filmi, En İyi Film Ödülü de Azerbaycan'dan 'Dağınık Ölümler Arasında' filmine verildi.

DHA

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Korkut Ata Türk Dünyası Film FestivaliFilmFestivalödül
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