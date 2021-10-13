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Konya’da Geleneksel Türk Harp Sanatları Araştırma Atölyesi kuruldu

13 Ekim 2021 Çarşamba 11:53
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Konya’da Geleneksel Türk Harp Sanatları Araştırma Atölyesi kuruldu

KONYA - Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi, öğrencilerin Türk tarihindeki harp sanatlarını öğrenebilmesi için Geleneksel Türk Harp Sanatları Araştırma Atölyesi'ni kurdu. Atölyede, Türk harp tarihinde kullanılan savaş aletleri ve bazı müzik aletleri, güncel teknolojiden yararlanılarak aslına uygun malzemelerle yeniden tasarlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle Kalehan Ecdat Bahçesi içinde kurulan Geleneksel Türk Harp Sanatları Araştırma Atölyesi'nde, Türk harp tarihinde kullanılan savaş aletleriyle bazı müzik aletleri yeniden tasarlanıyor. Bugünün teknolojisiyle aslına uygun malzemeler kullanılarak yay, ok, zırhlar ve ney yapılıyor. Geleneksel harp malzemelerinin gençler tarafından tanınması için çalıştıklarını belirten atölye sorumlusu Osman Gözel, “Biz bu atölyede daha ziyade biraz daha ilmi altyapısının olmasını ön planda tutuyoruz. Ecdadımızın yaptığı sanatları, çocuklar için gençler için onlara birer mihenk olsun, istiyoruz. Bunları ilmi olarak da anlatabilmelerini istiyoruz. Bütün gayemiz ecdadımızın uğraştığı sanatları sevdirmek, tanıtmak, gelecek kuşak ve nesillere aktarabilmek. Burada geleneksel yayları aynı malzemeleri kullanarak, günümüzdeki malzemelerle birleştirip yeni teknolojiyle daha da hızlandırarak Türk yayları yapmaya çalışıyoruz. Geleneksel bir yayın tamamlanma süresi 2-3 yıl arasında değişirken, yapımında modern malzemeler kullanarak bu süre 3-4 güne kadar düşebiliyor. Biz bu zamanı lehimize çevirmek, insanlara daha fazla Türk yaylarını anlatabilmek için böyle bir yol seçtik. Kültür de aynı zamanda bir savaştır, ney özellikle Konya’ya bize ait olan değerlerimiz var. Kültürümüzü de insanlara tanıtma yönünde bir kültür savaşı verdiğimizi düşünüyoruz. Musikide de en iyi savaşı vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden ney yapımını da geleneksel harp sanatlarının içine dahil ettik" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Geleneksel Türk Harp Sanatları Araştırma AtölyesiKonya
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