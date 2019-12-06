KONUŞULAN DÜET Dillerde 

HABER: ZAFER TOPRAK



Ülkeler arası siyasi çalkantılar sürerken kalplere dokunan evrensel tutku olan müzikte boş durmuyor iranın sevilen isimlerinden mazyar beygi yine Türkiyede adından sıkça bahsetirecek özge ustagül ile alev alev isimli klipleriyle müzik severlerin karşısına çıktılar sözleri özge ustagüle müziği mazyar beygiye ait olan alev alev isimli şarkıları iranda ve Türkiyede müzik severler tarafından büyük beğeni topladı bu projenin kalplere dokunması ve kısa zamanda Ülker arası kardeşlik bağınıda güçlendirmeye vesile olmasını amaçladıklarını söyleyen mazyar beygi ve özge ustagül çok yakında Türkiyede ilk konserlerini vereceklerini açıkladılar..