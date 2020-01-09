K.Muzaffer Gençer’in Eserleri Art Shopping For Christmas 2019 Roma'da

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Şair Ressam K. Muzaffer Gençer'in 2 ekspresyonist eseri, 17-23 Aralık 2019 tarihlerinde Art Gallery Roma'da düzenlenen "Art Shopping For Christmas 2019" da sergilendi.

İtalya'nın başkenti Roma'da 14 ülkeden 43 uluslararası çağdaş sanatçının 58 yapıtı Christmas tatilinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanat tarihçisi ve Sanat eleştirmeni Giuseppina Pecorarro organizatörlüğünde ve Gallery Venice sahibi Loreta Larkina ile Plastik Sanat Profösörü Sanatçı Asmar Narimanbekova‘nın küratörlüklerinde sergiye katılan K.Muzaffer Gençer “Roma Art Gallery’de, Art Shopping For Chrismast 2019′ da eserlerimin olması beni çok mutlu etti.” dedi.

K.Muzaffer Gençer

İstanbul Nişantaşı’nda doğdu. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.2002-2006 Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi (İKGM), 2007-2011 İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar (İTÜSEM) Resim Atölyelerinde eğitim programlarına devam etmiştir. Canlı renk seçeneği ve kuvvetli fırça darbeleri ile duygularını aktaran ekspresyonist tarzdaki yapıtlarında fovizm etkisi görülmektedir. Şiirlerindeki coşku ve evrensel yaklaşım resimlerinde de hissedilmektedir. Yapıtlarından bazıları ABD'de sanatsal ürünlerin dizayn edildiği moda sektöründe kullanılmaktadır. Evli 2 çocukludur. Banka emekli müdürlerindendir.

Paris La Capitale Galerie’de (2 yapıtı mevcuttur). 3 kişisel, 3’lü grup ve karma, Paris Galerie Celal’de 1 ve Paris Anadolu Kültür Merkezi Galerisinde (3 yapıtı mevcuttur) 4 karma sergisi olmuştur. Paris Louvre Müzesi Carrousel Salonlarında düzenlenen Art Shopping Ekim 2017, Mayıs 2018, Ekim 2018, Mayıs 2019, Ekim 2019 ve Art Shopping Cote d'azur Cannes Aralık 2017 Uluslararası Çağdaş Sanat Sergilerine katılmıştır.Yunanistan (Komotini, Selanik, Midilli) de 7, Hollanda- Amsterdam da 1, Bulgaristan-Plovdiv’de 1, Almanya-Berlin’de 2, İtalya (Padova, Venedik, Roma) da 3 karma ve yurtiçinde 200’den fazla sergiye katılmıştır. Tüyap-Artist 19-20-21 ve 24 de yeralmıştır Paris Anadolu Kültür Merkezi, RHMD, SAKÜDER ve Ressamlar Derneği üyesidir. (2011-2016 tarihleri arasında 6 yıl Ressamlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır ). İBB “Senin İstanbul’un” resim yarışması üçüncüsüdür.

İki şiir kitabı yayımlanmıştır.