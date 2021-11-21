K.Muzaffer Gençer Tabloları Paris Art Shopping Louvre Müzesi'nde

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

30 Ülkeden, 300 sanatçının katıldığı ve 50.000 ziyaretçinin izlediği Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarına Azerbaycan Devlet Sanatçısı ve ATN Derneği Başkanı ünlü Azerbaycanlı ressam Asmar Narimanbekova'nın standı Asmar ART'dan katılan K.Muzaffer Gençer'in tabloları Paris Başkonsolosu Sn. Serdar Belentepe, Paris Kültür ve Tanıtım Müşaviri Sn. Özgür Semiz, Anadolu Kültür Merkezi Kurucusu ve Başkanı Sn. Dr.Demir Fıtrat Onger tarafından da görüldü.

Art Shopping'e 22-23-24 Ekim 2021 tarihlerinde Asmar Art' dan 8. kez katılan K.Muzaffer Gençer-Paris ve Louvre Müzesi ve Çağdaş Sanat ideallerim. Paris Başkonsolosumuz Sn. Serdar Belentepe ve Paris Kültür ve Tanıtım Müşaviri Sn.Özgür Semiz ve üyesi olduğum Anadolu Kültür Merkezi Kurucusu ve Başkanı Sn.Dr.Demir Fıtrat Onger Bey'in ziyaretleri beni onurlandırdı. Teşvik etti. Pandemi nedeni ile gidemedim. Ama eserlerim oradaydı. Bu dönemde “Sanata Verilen Önem Çok Kıymetli. Teşekkürler.” dedi.

K.MUZAFFER GENÇER

İstanbul Nişantaşı’nda doğdu.Nişantaşı Kız Lisesi ve Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.2002-2006 Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi [İKGM], 2007-2011 İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar [İTÜSEM] Resim Atölyelerinde eğitim programlarına devam etmiştir.Canlı renk seçeneği ve kuvvetli fırça darbeleri ile duygularını aktaran ekspresyonist, soyut tarzdaki yapıtlarında fovizm etkisi görülmektedir.Şiirlerindeki coşku ve evrensel yaklaşım resimlerinde de hissedilmektedir. Yapıtlarından bazıları ABD’de sanatsal ürünlerin dizayn edildiği moda sektöründe kullanılmaktadır.

Evli 2 çocukludur.Banka emekli müdürlerindendir. Paris La Capitale Galerie’de (2 yapıtı mevcuttur) 3 kişisel, 3’lü grup ve karma, Paris Galerie Celal’de 1, Paris Anadolu Kültür Merkezi Galerisinde (3 yapıtı mevcuttur) 4, Paris Corrado Bortone Galeri’de 1 ve La Galerie Beaute Du Matin Calme’de 2 karma sergisi olmuştur. Paris Louvre Müzesi Carrousel Salonlarında düzenlenen Art Shopping Ekim 2017, Mayıs 2018, Ekim 2018, Mayıs 2019, Ekim 2019, Haziran 2021, Ekim 2021 ve Art Shopping Cote de azur Cannes Aralık 2017 Uluslararası Çağdaş Sanat Sergilerine katılmıştır.Yunanistan (Komotini,Selanik,Midilli) de 7, Hollanda- Amsterdam’da 1, Bulgaristan-Plovdiv’de 1, Almanya-Berlin’de 2, İtalya (Padova, Venedik, Roma)’da 4 karma ve toplamda 250’den fazla sergiye katılmıştır. (Pandemi döneminde 24’ü on-line olmak üzere) Tüyap-Artist 19-20-21-24 ve İstanbul Art Show 1-2 de yeralmıştır. Paris Anadolu Kültür Merkezi, RHMD, SAKÜDER ve Ressamlar Derneği üyesidir. (2011-2016 tarihleri arasında 6 yıl Ressamlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.) İBB “Senin İstanbul’un” resim yarışması üçüncüsüdür.

“Sevi’ye Övgü” ve “aşkımla kıvançlıyım” adlı iki şiir kitabı yayımlanmıştır.