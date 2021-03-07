K.MUZAFFER GENÇER, PARİS'TE BİR SERGİ'DE

K.MUZAFFER GENÇER VE PARİS'TE BİR SERGİ

K.Muzaffer Gençer; Paris’te İnsanlar, şehirler ve zaman (Les gens, les villes et le temps) sergisinde.

Şair, ressam K.Muzaffer Gençer, Paris'te 9 Şubat - 11 Şubat 2021 tarihlerinde düzenlenen - İnsanlar, şehirler ve zaman - sergisine 1 eseri ve 2 aile anısı fotoğrafı ile katıldı.

Paris'te yaşayan Azerbaycan'lı ressam Prof. Asmar Narimanbekova, babası ressam Togrul Narimanbekov Derneği için düzenlediği sergiyi, annesi heykeltraş Elmira Hüseynova'ya ithaf etti. Galerie Beaute Du Matin Calme'de organize edilen etkinlikte resim, heykel, fotoğraf ve aile fotoğrafları izleyenleri şehirlerarası ve zamanda yolculuğa çıkardı.

24 sanatçının katıldığı ve pandemi koşullarına göre gerçekleşen sergiye Azarbaycan ve Gürcistan sanatçıları ile birlikte tek Türk sanatçı K.Muzaffer Gençer de dahil oldu.

K.Muzaffer Gençer; “Yaşamak, görmek, sevmek, mutlu olmak kaynaktır. İnsan yenilenir, tazelenir ve hissettiklerini sanata dönüştürebilir. Zaman kıymetlidir.” dedi...

K.Muzaffer Gençer

İstanbul Nişantaşı’nda doğdu. Nişantaşı Kız Lisesi ve Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 2002-2006 Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi [İKGM], 2007-2011 İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar [İTÜSEM] Resim Atölyelerinde eğitim programlarına devam etmiştir. Canlı renk seçeneği ve kuvvetli fırça darbeleri ile duygularını aktaran ekspresyonist, soyut tarzdaki yapıtlarında fovizm etkisi görülmektedir. Şiirlerindeki coşku ve evrensel yaklaşım resimlerinde de hissedilmektedir. Yapıtlarından bazıları ABD'de sanatsal ürünlerin dizayn edildiği moda sektöründe kullanılmaktadır.

Evli 2 çocukludur. Banka emekli müdürlerindendir.

Paris La Capitale Galerie’de (2 yapıtı mevcuttur) 3 kişisel, 3’lü grup ve karma, Paris Galerie Celal’de 1, Paris Anadolu Kültür Merkezi Galerisinde (3 yapıtı mevcuttur) 4, Paris Corrado Bortone Galeri'de 1 ve La Galerie Beaute Du Matin Calme'de 2 karma sergisi olmuştur. Paris Louvre Müzesi Carrousel Salonlarında düzenlenen Art Shopping Ekim 2017, Mayıs 2018, Ekim 2018, Mayıs 2019, Ekim 2019 ve Art Shopping Cote d'azur Cannes Aralık 2017 Uluslararası Çağdaş Sanat Sergilerine katılmıştır.Yunanistan (Komotini, Selanik, Midilli)'de 7, Hollanda-Amsterdam'da 1, Bulgaristan-Plovdiv’de 1, Almanya-Berlin’de 2, İtalya (Padova, Venedik, Roma)'da 3 karma ve toplamda 250’den fazla sergiye katılmıştır. Tüyap-Artist 19-20-21-24 ve İstanbul Art Show 1-2 de yeralmıştır. Paris Anadolu Kültür Merkezi, RHMD, SAKÜDER ve Ressamlar Derneği üyesidir. (2011-2016 tarihleri arasında 6 yıl Ressamlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.) İBB “Senin İstanbul’un” resim yarışması üçüncüsüdür.

"Sevi'ye Övgü" ve "aşkımla kıvançlıyım" adlı iki şiir kitabı yayımlanmıştır.