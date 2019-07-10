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Kızkalesi, turizmin merkezi

Mersin'in Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, kent turizmine büyük katkı sağlayan tarihi Kızkalesi, ziyaretçilerine doğa ve tarihi aynı anda sunuyor. Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, verimli bir yaz dönemi geçirdiklerini belirterek, herkesi tarihin su üstündeki mirasıyla birlikte yüzmeye davet etti.

Kızkalesi, turizmin merkezi

Mersin'in Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, kent turizmine büyük katkı sağlayan tarihi Kızkalesi, ziyaretçilerine doğa ve tarihi aynı anda sunuyor. Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, verimli bir yaz dönemi geçirdiklerini belirterek, herkesi tarihin su üstündeki mirasıyla birlikte yüzmeye davet etti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:37
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Kızkalesi, turizmin merkezi

MERSİN - ​Karadan 200 metre açıktaki küçük bir adacık üzerine kurulu Kızkalesi, 8 kuleyle korunan yapısı ile fantastik film sahnelerini andırıyor. Dış çevre uzunluğu 192 metre olan kale, tarihte 'Korykos' olarak biliniyor. Yaz aylarında sahillerinde adım atacak yer kalmayan Kızkalesi, güneş enerjisi ile çalışan rengarenk ışıklandırması ile de gece görsel şölen sunuyor. Kent turizminin 'amiral gemisi olan' Kızkalesi, yerli ve yabancı turist sayısını her yıl gözle görülür şekilde arttırıyor. Bilinen tarihine göre Selevkoslar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Ermeniler, Kıbrıs Krallığı, Karamanoğulları ve Osmanlıların izlerini taşıyan Kızkalesi, ziyaretçilerine doğa ve tarihi aynı anda sunuyor. Tanıtım çalışmaları ile birlikte ulusal ve uluslararası arenada tanınırlığı artan Kızkalesi'ni, yılda 1 milyon turist geziyor.

YURT DIŞINDAN YOĞUN TALEP VAR

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kızkalesi'nin çok önemli bir tatil noktası olduğunu söyledi. Öztop, şöyle konuştu:

"Kızkalesi, Mersin'in dünyaya açılan kapısı. Ramazan Bayramı ile birlikte yaza girmiş olduk. Son derece verimli bir yaz dönemi geçiriyoruz. Dernek yöneticilerimiz ve üyelerimizin çalışmaları sonucu ulusal ve uluslararası fuarlarda Mersin'i ve Kızkalesi'ni tanıttık. Ramazan Bayramı tatilinde bunun meyvesini aldık. Doluluk oranımız en üst orandaydı. İşletmelerimiz, otellerimiz, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Yurt dışında yaşayan gurbetçilerin bölgemize çok yoğun talepleri var. Ülkemize çok büyük katkı sağlıyor. Hem de Mersin'in dünyaya tanıtımı anlamında önemsediğimiz bir olay. Özellikle yurt dışından gelen gurbetçiler, Kızkalesi'ne çok destekleri oluyor. 73 bin metrekare ince kum plajımız var. Bu, Türkiye'de birçok noktada bulamayacak bir yer. 30 metreden sonra derinleşen bir denizimiz var. Dolayısıyla özellikle engelliler, yaşlılar ve çocuklarımızın rahatlıkla yüzebiliyor. Denizin başlama noktasıyla kale arasındaki mesafe 550 metre. Kaleye yüzmek isteyen insanlarımız bir hedef olarak koyup, yüzüp, geri geliyorlar. Mersin'in 11 mavi bayrağının bulunduğu sahillerden 2 tanesi Kızkalesi'nde. Nereden bakarsanız bakın, Kızkalesi çok zengin bir yer. Biz herkesi bu güzel kuma, bu denizin, mavinin yoğun olduğu bu denizden yararlanmaya, görmeye bekliyoruz." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KızkalesiTurizm MerkeziMersin
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