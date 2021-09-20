KIZIL ORDU KOROSU TÜRKİYE’YE GELİYOR

NEDRET HOTUN

Rus Kızıl Ordu Korosu Haluk Levent ile bir araya gelecek ve Cumhuriyet marşları söyleyecek.

Bir yanda dünyanın en ünlü topluluklarından Kızıl Ordu Korosu bir yandan ülkemizin hem müzisyeni hem de ahbabı Haluk Levent bir araya geliyor.

1928 yılında kurulan ve dünyanın en büyük ordu korosu ünvanını elinde bulunduran Kızıl Ordu, Cumhuriyet marşlarını Haluk Levent’le seslendirmek üzere ülkemize geliyor. 135 kişilik Alexandrov Kızıl Ordu Korosu ve Haluk Levent 9 şehirde 15 konserle müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 27 ve 29 Eylül’de 2 İstanbul konserinin ardından Ankara, Konya, Antalya, Adana ve İzmir’de Cumhuriyet marşları söylenecek. Eylül başında provalar için Rusya’ya gitmeyi hedefleyen ancak covid testi pozitif çıkınca yolculuğu erteleyen Haluk Levent’e geçtiğimiz günlerde Kızıl Ordu korosundan mesaj gelmiş, ortaya renkli görüntüler çıkmıştı.