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Kıtaları birleştiren sergi ilgiyle karşılandı

Bilgi Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin The Woolmark Company desteğiyle hazırladığı özel tasarımları, “Limanlar Arasındaki Öyküler Sergisi” ile görücüye çıktı. 26 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında görülebilecek serginin açılış kokteyline Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown ve Avustralya İstanbul Başkonsolosu Jeffie Kaine de katıldı.

Kıtaları birleştiren sergi ilgiyle karşılandı

Bilgi Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin The Woolmark Company desteğiyle hazırladığı özel tasarımları, “Limanlar Arasındaki Öyküler Sergisi” ile görücüye çıktı. 26 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında görülebilecek serginin açılış kokteyline Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown ve Avustralya İstanbul Başkonsolosu Jeffie Kaine de katıldı.

27 Eylül 2019 Cuma 11:51
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Kıtaları birleştiren sergi ilgiyle karşılandı

İSTANBUL - İstanbul Bilgi Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, Avustralya Başkonsolosluğu, Avustralya Konsolosluğu ve merino yünü konusunda global öncü marka The Woolmark Company desteğiyle Avustralya temalı şallar tasarladı. Merino yününden dokunan kumaşlar tasarım atölyelerinde verilen doğal boyama yöntemlerinin yanı sıra bireysel nakış ve serbest çizimler ile kendi öykülerini kazandı.
 

13 yün şal tasarımından oluşan ve “Türkiyeli öğrencilerin gözünden Avustralya” temasıyla hazırlanan “Limanlar Arasındaki Öyküler” Sergisi’nin açılışı dün santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Açılış, Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Avustralya İstanbul Başkonsolosu Jeffie Kaine, The Woolmark Company İş Geliştirme ve Lisans Koordinatörü Gülay Gökbayrak ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey’in katılımıyla düzenlendi.
 

santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenen sergi, 7 Ekim tarihine kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bilgi Moda Tasarımı BölümüKıtaları Birleştiren Sergi
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