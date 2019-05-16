KİM DAHA MUTLU?

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL- Galası gerçekleşen “Kim Daha Mutlu?” filminin yönetmen ve senaristliğini Hakan Haksun'un üstlendiği, başrollerini Serenay Aktaş, Ecem Özkaya Üstündağ, Emre Kıvılcım, Hasan Denizyaran, Ümit Erdim ve Bengi İdil Uras üstlendi.

Film bugün seyirci karşısına çıkıyor. Birbirlerinin hayatlarına bakarak ve kendilerinde olmayana göre kendi mutluluk hedeflerini belirlemiş üç genç kadının samimi hikayesini anlatan Kim Daha Mutlu?; bir düğün ve sonrasında yaşananlarla içiçe geçen hayatların komik, romantik ve bir o kadar da eğlenceli hikayesini anlatıyor.

Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül filmle aynı adı taşıyan Kim Daha Mutlu ve Hoşgeldin şarkılarını seslendirdi. Kanyon AVM’de yoğun bir katılımla gerçekleşen filmin gala gösteriminde basın mensuplarının karşısına çıkan film ekibi; seyirciyi hem çok güldürecek hem de yer yer gözlerini dolduracak sıcacık bir romantik komedi beklediğinin altını çizdi. İlk izlenimlerde tam not alan film izleyenlere 'Filmden sonra biz daha mutluyuz' dedirtti.