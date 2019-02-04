Kerem Görsev, Bursa'da caz rüzgarı estirdi

BURSA - Nilüfer Belediyesi'nce bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen 'Nilüfer Caz Tatili' kapsamında, cazın önemli isimleri Bursalılar ile buluşuyor. 'Nilüfer Caz Tatili' sahnesinde bu kez, Türkiye'nin önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev yer aldı. Nazım Hikmet Kültürevi'ndeki konserde Kerem Görsev'e; kontrbasta Kağan Yıldız, davulda Ferit Odman, saksafonda Engin Recepoğulları, vokalde de Tufan Ünalp eşlik etti. Kerem Görsev Quartet ft. Tufan Ünalp konserine katılanlar, unutulmaz bir gece yaşadı. Konserin sonunda Nilüfer Belediye Meclisi üyesi Aysel Okumuş, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına Kerem Görsev ve Tufan Ünalp'e çiçek vererek, teşekkür etti.