Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102573
ALTIN
220.349
DOLAR
5.2265
STERLİN
6.8268
EURO
5.9819
Kerem Görsev, Bursa'da caz rüzgarı estirdi
Kerem Görsev, Bursa'da caz rüzgarı...
Güvenli İnternet Günü öncesinde ebeveynlere öneriler
Güvenli İnternet Günü öncesinde ebeveynlere...
Kanser tedavi edilebilir bir hastalıktır
Kanser tedavi edilebilir bir hastalıktır
Giresunspor'da Ümit Özat ile yollar ayrıldı
Giresunspor'da Ümit Özat ile yollar...
Deniz Kuvvetleri’nde operasyon
Son Dakika
Deniz Kuvvetleri’nde operasyon

Kerem Görsev, Bursa'da caz rüzgarı estirdi

Bursa'da, Nilüfer Belediyesi'nce düzenlenen 'Nilüfer Caz Tatili' kapsamında, cazın önde gelen isimlerinden Kerem Görsev, müzikseverlerle buluştu. Görsev'in Nazım Hikmet Kültürevi'ndeki konserine ilgi yoğun oldu.

Kerem Görsev, Bursa'da caz rüzgarı estirdi

Bursa'da, Nilüfer Belediyesi'nce düzenlenen 'Nilüfer Caz Tatili' kapsamında, cazın önde gelen isimlerinden Kerem Görsev, müzikseverlerle buluştu. Görsev'in Nazım Hikmet Kültürevi'ndeki konserine ilgi yoğun oldu.

04 Şubat 2019 Pazartesi 13:29
0 Okunma
Kerem Görsev, Bursa'da caz rüzgarı estirdi

BURSA - Nilüfer Belediyesi'nce bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen 'Nilüfer Caz Tatili' kapsamında, cazın önemli isimleri Bursalılar ile buluşuyor. 'Nilüfer Caz Tatili' sahnesinde bu kez, Türkiye'nin önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev yer aldı. Nazım Hikmet Kültürevi'ndeki konserde Kerem Görsev'e; kontrbasta Kağan Yıldız, davulda Ferit Odman, saksafonda Engin Recepoğulları, vokalde de Tufan Ünalp eşlik etti. Kerem Görsev Quartet ft. Tufan Ünalp konserine katılanlar, unutulmaz bir gece yaşadı. Konserin sonunda Nilüfer Belediye Meclisi üyesi Aysel Okumuş, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına Kerem Görsev ve Tufan Ünalp'e çiçek vererek, teşekkür etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kerem GörsevBursaCaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barış Manço İzmir'de konserle anıldı
Barış Manço İzmir'de konserle anıldı
DAÜ Uluslarası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi’ne ev sahipliği yapacak
DAÜ Uluslarası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi’ne ev sahipliği yapacak
İranlı Sanatçı Yeganeh Khosravi Manesh’in Sergisi...
İranlı Sanatçı Yeganeh Khosravi Manesh’in Sergisi...
Shakespeare'in 'Hamlet'ine kapalı gişe
Shakespeare'in 'Hamlet'ine kapalı gişe
92 yaşındaki Eşref Kolçak: Ben çalışarak ölmek istiyorum
92 yaşındaki Eşref Kolçak: Ben çalışarak ölmek istiyorum
Soprano Selva Erdener’den unutulmaz konser
Soprano Selva Erdener’den unutulmaz konser
Giray Altınok’tan üç proje birden
Giray Altınok’tan üç proje birden
Ersoy: 2023 hedefimiz 70 milyon turist
Ersoy: 2023 hedefimiz 70 milyon turist
Holokost İle Yüz Yüze Sergisi
Holokost İle Yüz Yüze Sergisi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ