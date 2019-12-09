‘Kendi Yolumda’ filminin çekimleri başladı

HABER- ELİF HAYVALI

İSTANBUL- Değişik hikayesi ile dikkat çeken filmde; Gökhan Özoğuz, Adana’da gittiği tamircide, bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile karşılaşır. Ömer Ali’nin kendisine dinlettiği şarkıyı beğenir ve işin peşini bırakmamasını söyler. Baskıcı babasının yanında çalışmakta olan genç tamirci, Gökhan’a; “Sen de benimki gibi bir aileye, benim doğduğum gibi bir tamirhaneye doğsaydın, Athena Gökhan olabilir miydin?” sorusunu yöneltir. Gökhan bu sorudan etkilenir ve arabanın tamirini beklerken uykuya dalar. Komedram türündeki filmin devamını, Gökhan’ın kendini Adana’nın zorlu mahallelerinde büyüyen bir tamirci çırağı olarak gördüğü; eğlenceli, romantik, müzik ve aksiyonla dolu rüyasından izleriz…Kendi yolunda gitmenin önemini sorgulatan, çarpıcı bir rüya…

Filmde Gökhan Özoğuz’a Gökçe Bahadır, Tamer Levent, Okan Çabalar, Erkan Can, Ferit Aktuğ, Çağatay Aras, Suzan Aksoy, Tuncer Salman, Özkan Ayalp ve Hakan Özoğuz’un da yer aldığı zengin bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.6 Mart’ta vizyona girecek filmin 5 hafta sürecek çekimleri Aralık ayının sonuna kadar Adana’da devam edecek.