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"Keman Ağıtları” Sinema Filminin Çekimlerinden İlk Kareler

Yapımcılığını Feza Filmin üstlendiği senaryosunu ve yönetmenliğini  Mehmet Tanrısever’in , görüntü yönetmenliğini Bosnalı Mirsad Heroviç’in yaptığı “Keman Ağıtları” sinema filminin çekimlerinden ilk kareler yayınlanmaya başladı.

"Keman Ağıtları” Sinema Filminin Çekimlerinden İlk Kareler

Yapımcılığını Feza Filmin üstlendiği senaryosunu ve yönetmenliğini  Mehmet Tanrısever’in , görüntü yönetmenliğini Bosnalı Mirsad Heroviç’in yaptığı “Keman Ağıtları” sinema filminin çekimlerinden ilk kareler yayınlanmaya başladı.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:39
16 Okunma
"Keman Ağıtları” Sinema Filminin Çekimlerinden İlk Kareler

  

HABER: DİNÇER KARACALAR

Başrollerde  Tarık Tanrısever Asena Keskinci  paylaşıyor. Diğer  oyuncular   Soydan Soydaş, Aslı Erdemir , Barış Hayta , Arzu Budak, Yaşar Alptekin ve  Haldun Boysan oynuyor.

Filmin Hikayesi

Mehmet (Tarık Tanrısever) ünlü bir müzisyen olduğu hayatının baharında geçirdiği büyük bir kaza sonunda tekerlekli sandalyeye mahkum kalır. Bu yeni yeni hayat biçimi Mehmet’i olgunlaştırken hayatına girecek olan zihinsel engelli Seher ( Asena Keskinci) ile birbirlerinin can yoldaşı olurlar ama kader onları beklenmedik bir maceraya sürükleyecektir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Keman AğıtlarıFeza FilmMehmet TanrıseverBosnalı Mirsad Heroviç
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