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KELEBEK ÇOCUKLAR ŞİİR ANTOLOJİSİ HAZIRLIĞINA BAŞLANMIŞTIR.

Projenin amacı: Kelebek Hastalığına dikkat çekerek, duygu ve düşünceleri duyarlı Şairlerimizin tarafından şiire dökmek elde edilen şiirlerden bir kitap yayınlayarak komuoyunun dikkatini bu yönde yoğunlaştırmak.

KELEBEK ÇOCUKLAR ŞİİR ANTOLOJİSİ HAZIRLIĞINA BAŞLANMIŞTIR.

Projenin amacı: Kelebek Hastalığına dikkat çekerek, duygu ve düşünceleri duyarlı Şairlerimizin tarafından şiire dökmek elde edilen şiirlerden bir kitap yayınlayarak komuoyunun dikkatini bu yönde yoğunlaştırmak.

22 Eylül 2019 Pazar 12:51
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KELEBEK ÇOCUKLAR ŞİİR ANTOLOJİSİ HAZIRLIĞINA BAŞLANMIŞTIR.

Proje adı: "KELEBEK ÇOCUKLAR" Sosyal Sorumluluk projesi
Proje sahibi: Sabit ince
Proje koordinatörü :Sabit ince
Proje sorumlusu : Nazende Demirel
Projenin amacı: Kelebek Hastalığına dikkat çekerek, duygu ve düşünceleri duyarlı Şairlerimizin tarafından şiire dökmek elde edilen şiirlerden bir kitap yayınlayarak komuoyunun dikkatini bu yönde yoğunlaştırmak.
İletişim Sabit ince Tel 00905367971050
E mail : [email protected]

Antoloji kitabında yaklaşık 150 ”Seçkin Kalemin” katılacağı şairlerin eserleri ile Türk Edebiyatına ve Türk Dünyasına gelecek nesillere yeni bir eser bırakmak istiyoruz. Anasan Anadolu Sanatçılar birliği Genel Başkanı Sabit İnce editörlüğünde; hazırlanacak olan antolojiye

KATILIM KOŞULLARI

1- Her katılımcı şaire eşit miktarda 3 sayfa yer ayrılacaktır. Katılacak Şairler bir sayfayı geçmeyecek şekilde özgeçmiş, adres ve telefon ile birlikte 2 adet şiiri, “şiirler en fazla 5 kıta olacak” şekilde tek dosya içerisinde [email protected] adresine gönderilecektir.

2- Gönderilen şiirler serbest veya hece vezni ile yazılmış olup siyasi içerik, bölücülük, hakaret taşımamalı edebi kurallara uygun olmalıdır.

3- Katılımcı şairler Türkiye ile sınırlı kalmayıp, yurt içi gerekse yurt dışından herkes katılabilecektir.

4- Hazırlanacak olan “Kelebek çocuklar” Şiir Seçkisi Kitabına 150 şairin eserlerinin yer alacağı tek cilt olarak çıkarmayı düşünüyoruz. Katılan her şaire 1 ciltten oluşan beş (5) adet kitap gönderilecektir. Geri kalan kitapların satışından elde edilecek gelir kelebek çocukların tedavisine harcanacaktır

5- kitabda yer alacak şairler kitabın baskı masrafının bir bölümü için İkiyüz TL. (200 TL ) kendisi ödeyecektir.

6- kitab da yer almak isteyen Şairler çalışmalarımızın aksamaması için katılım ücreti ile şiirlerini en geç 30 Ekim 2019 tarihine kadar göndermeleri gerekir. Şiir Seçkisi katılımcıların adreslerine PTT ile ptt masrafı tutarı kadar ödemeli gönderilecektir.

7- Kitabta yayınlanacak eserlerin bütün sorumluluğu eser sahibine ait olacaktır. Kitapta yer almak için başvuru yapan her şair bu kitaba katılım koşullarını kabul etmiş sayılır, yayınlanan eserler için ayrıca her hangi bir telif hakkı talep edemezler.

TÜRK DÜNYASI GENEL KOORDİNATÖRÜ
Mustafa Taner

TÜRKİYE KOORDİNATÖRÜ: Nihat İlikcioğlu

NOT: Yurt içi ve yurt dışından katılacak Şairler Sabit İnce adına Kayıtlı bulunan 0254991 NOLU POSTA ÇEKİ HESABINA PTT veya ZİRAAT BANKASI
İban no TR 2000 0100 1536 2877 8604 5004 ücretlerini yatırabilirler. Katılım Ücretini gönderen Şairler, ücreti gönderdiklerinde mesaj veya telefonla 0 536 797 10 50 numaradan Sabit İnce'yi bilgilendirmeleri gerekir.

Sponsor ve kitap hazırlık ve Bedelinin bir kısmını karşılayan ANASAN YAYINLARI

Anadolu Sanatçı Şair ve Ozanlar Birliği
Gaziantep İl Temsilcisi
Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Haber:

Önce Vatan Gazetesi

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ProjeKelebek çocuklarAntolojisiSeçkin KalemNihat İlikçioğlu
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