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Kefen Giymiş Kale'ye büyük ilgi..

Ödüllü yazar Yılmaz Ali'nin kitabı "Kefen Giymiş Kale" kitapseverler tarafından büyük ilgi gördü.

08 Haziran 2021 Salı 20:08
21 Okunma
Kefen Giymiş Kale'ye büyük ilgi..

HASRET D. DELİER

MANİSA

Ulusal Egemenliğimiz ile ilgili verilen mücadelede Antep savunmasınının anlatıldığı eserde, yazar Yılmaz Ali, çok az kişinin bildiği önemli bilgilere de yer veriyor. Bu bilgilerden biri ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antep nüfusuna kaydedilme hikâyesidir.

Yazar kitabını yazmak için Gaziantep'e gidip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu Atatürk Anı Evi ve kitabında adı geçen birçok kahramanın kabrini ziyaret etmiştir.

Misak-ı Milli yıllarını anlatan bu eseri özellikle çocuklarınıza okutmak ve bir kitap alarak kimsesiz çocukların hayatına dokunmak isterseniz Kefen Giymiş Kale şeçkin kitap sitelerinde satışa sunulmuştur. 

Yazar Yılmaz Ali, eserinin detaylarını şöyle ifade ediyor:

"Uğruna en ağır bedelleri ödediğimiz hürriyet, ezelden beri milletimizin kırmızı çizgisi olmuştur. Tarihin o en orantısız ve adaletsiz savaşında; Antep halkı hürriyeti uğruna, yeri geldiğinde cephede asker, hastanede doktor, mutfakta aşçı ve fabrikada işçi olmuştu. İşgalci Fransızlar, her seferinde karşılarına kefenlerini boyunlarına asmış, ölümü selamlayan Anteplileri görünce neye uğradıklarını şaşırıyorlardı.

Bu kitapta, iki asırdan uzun süren geriye çekilişimizi, sürgünleri ve tecavüzleri bertaraf eden; halkını uçurumun kenarından alıp dünyaya meydan okuyan Gazi Mustafa Kemal'in, Antep savunmasının perde arkasında kalmış katkısına tanıklık edeceksiniz.

Bakırcı çırağı Bahri, Fransız zulmüyle tanıştığında henüz on dört yaşındaydı. O günlerde çalıştığı Bakırcılar Çarşı'sına gönüllü mücahitler arayan bir heyet geldi. Babasının onu "Eti senin, kemiği benim "diyerek emanet ettiği ustası, babasına sorma gereği bile duymadan Bahri'yi gelen heyete teslim etli. 

İşte bu hikayeyi, vazifesini ulak olarak yerine getiren Bahri'nin ağzından dinleyeceğiz.

Aziz Antep toprağının bir mensubu olarak atalarımın yapmaktan yazmaya firsat bulamadığı tarihi, dilimin döndüğünce gönlünüzün yüceliğine sunuyorum."

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kefen Giymiş KaleYILMAZ ALİGazi Mustafa Kemal AtatürkHasret D. Delier
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