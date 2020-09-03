KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ '' Kadı Burhaneddin 3. Şiir Yarışması ''

1. Yarışmaya Seçici Kurul Üyeleri ve birinci derecede yakınları katılamazlar.

2. Yarışmanın konusu; "SERBEST" olarak belirlenmiştir.

3. Yarışmaya katılacak şiirlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde (basılı olarak) yayımlanmamış olması gerekmektedir.

4. Bir şair, yarışmaya bir şiir ile katılabilir.

5. Şiirlerde tarz ve ekol sınırlaması yoktur.

6. Şiirler Türkçe’nin dil ve yazı kurallarına uygun olmalıdır.

7. Gönderilen şiirin uzunluğu 120 mısrayı aşmamalıdır. Daha uzun şiirler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8. Başvurular Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin www.kayseri. bel.tr adresinden yapılacaktır.

9. Yarışmada ödül kazanan şiirlerin her türlü yayın hakları Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne aittir.

10. Yarışmaya katılan şiirlerden dereceye girenler veya yayınlanması uygun görülenler, ek bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, bir kitapta toplanacaktır.

11. Yukarıda zikredilen ödüller kazanan yarışmacılara yüklenici firma tarafından ödenecektir.

12. 01.09.2020 de başlayıp son başvuru tarihi 18.12.2020 günü saat:24.00 sona erecektir.

13. Ön Jürilerin şiirleri değerlendirmesi 21.12.2020 ve 22.01.2021 tarihleri arasında olacaktır.

14. Yarışma sonuçları 20.02.2021 tarihinde basın açıklaması ile duyurulacaktır.

15. Ödül töreni tarihi daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde veya ulusal ve yerel basında ilan edilecektir.

KATILIM

http://portal.kayseri.bel.tr/b irim/kultursosyal/yarisma.aspx TIKLA ve KATIL

Önce Vatan Gazetesi

Haber. Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48