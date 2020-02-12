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“Kas-Der ile Toçev Elele, Çocuklar Okusun Diye”

Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER) ile Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı’nın (TOÇEV) ortak çalışmasıyla hazırlanan sergi Bakırköy Belediyesi’ne ait Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde açıldı…

12 Şubat 2020 Çarşamba 17:17
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“Kas-Der ile Toçev Elele, Çocuklar Okusun Diye”

HABER: ZAMBAK KARABAY

Açılış kokteyline davetliler sanatçılar ve sanatseverlerin katıldığı serginin sunumunda yapılan açıklamada, kuruluş amaçları doğrultusunda okuyamayan gençlere destek çıkmakta oldukları belirtilerek özetle: “KAS-DER Genel Merkez Kadın Kolları olarak “Okumak her çocuğun hakkıdır” diyerek maddi yetersizlikler nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan çocuklarımıza eğitim yaşamları boyunca maddi ve manevi destek olmak için çalışmalar yapan TOÇEV’le birlikte bu sergiyi düzenledik” denildi...

      

Sanatçılar Eserlerini Bağışladı…

Açıklamada ayrıca, bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan sergiyle iki kuruluşun duyarlılığı ve gücünü göstermek amacıyla sanatçılar tarafından bağışlanan eserlerin satışından elde edilecek gelirin çocukların gelecekteki eğitimi için kullanılacağı kaydedildi…

Eserlerini bağışlayanlara belgelerinin verildiği açılış kokteylinde canlı müzik eşliğinde dans gösterisi izlendi.

Sergi, 12 Şubat akşamına kadar Yunus Emre Kültür Merkezi Çetin Emeç Sergi Salonu‘nda izlenime açık tutulacak.

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