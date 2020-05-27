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Karslı ozanlar online atıştı

Karslı halk ozanları, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında online atışma yaptı. Koronavirüs ve sonrasında yaşananları saz ve sözleriyle anlatan halk ozanları, Ramazan Bayramı'nı kutlamayı da ihmal etmedi.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:07
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Karslı ozanlar online atıştı

KARS - Karslı halk ozanları Ayhan Şimşekoğlu, Sabri Yokuş ve Mahmut Karataş, Ramazan Bayramı’nın arefesinde başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vakitlerini evlerinde geçirdi. Geçmiş bayramlarda biraraya gelerek hem atışan hem de bayram kutlayan halk ozanları kısıtlama sebebiyle bu bayram online bağlantıyla canlı yayın yaptı. Evlerinden cep telefonlarıyla online bağlantıya katılan halk ozanları önce birbirlerinin bayramını kutladı. Daha sonra sazlarının akortlarını yapan halk ozanları, 3 turdan oluşan atışmaya başladı. İlk atışmada Ramazan Bayramı’nı kutlayan halk ozanları, dizelerinde camilerin kapalı kalmasını anlattı, sağlık çalışanları ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bayramını kutlamayı da ihmal etmedi. Halk ozanları atışmanın ikinci ve üçüncü bölümlerinde koronavirüs salgınını saz ve sözlerine döktü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs SalgınıKarslı Halk OzanlarıOnline Atışma
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