"Karşılaşmalar" Sergisi Tophane-i Amire'de Açıldı



İSTANBUL

ZAMBAK KARABAY

“Karşılaşmalar” sanatta ortak enerjiyi, paylaşımı ve sinerjiyi ifade etmesi açısından önemli bir kavram. 1996 yılından buyana düzenlenen Karşılaşmalar konseptli sergilerinin onuncu durağı görkemli mekan olan Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi. Bu mekanda sanatçılar ve sanat eseri mekanın tarihi atmosferlerini soluyarak özel bir aura oluşturacaklar.

Resim dışında üç boyutlu düzenlemelerin de yer aldığı sergi, 2021'de Nisan ayında Hollanda'nın Lahey şehrinde bulunan Pulchri Kültür ve Sanat Merkezi'nde Avrupalı izleyicilerin karşısına çıkacak.

Tophane-i Amire'de açılan sergiye eserleriyle katılan çağdaş sanatçılar arasında Ahmet Özel'in yanı sıra Bahar Kocaman, Bahri Genç, Berna Erkün, Engin Beyaz, Erhan Lanpir, Erkan Özdilek, Feride Binicioğlu, Figen Batı Hülya Yazıcı, Kerim Kılıçarslan, Korkut Tiryaki, Mehtap Özdemir, Murat Kurt, Müfit İşler, Nur Özalp, Ruşen Eşref Yılmaz, Sabahat Çıkıntaş ve Şeniz Aksoy yer alıyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Zeytinburnu Belediyesi ve Juton firmasının katkı sunduğu sergi, 21 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.