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Kars'ta 86 yıllık taş çeşme

Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Karakale köyünde, dev kayalar oyularak, yapılan 86 yıllık taş çeşme ve yalaklar, ilk günkü sağlamlığını koruyor. Halkın içme suyu ihtiyacını karşıladığı çeşme ve önünde hayvanların su içmesi için yapılan yalaklar, eski görünmesine rağmen sapasağlam duruyor.

23 Mart 2021 Salı 10:08
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Kars'ta 86 yıllık taş çeşme

KARS - Arpaçay'a bağlı Karakale köyündeki 86 yıllık taş çeşme ve yalaklar, görenlerin ilgisini çekiyor. Tarihi çeşme ve yalaklar, dönemin taş ustalığını bugüne taşıyor. Tarihi çeşmeler, dönemin ustaları tarafından çekiç ve murçlar ile binbir zahmetle aylarca uğraşılarak, yapılıp, bozulmadan bugüne kadar geldi. Karakale köyünde bulunan 3 tarihi çeşme de yaklaşık 100 yıldır dönemin ustalık eserlerini gözler önüne seriyor. Çeşmelerden birinin önüne aynı tarihlerde yapılan 8 yalağa da ustalar tarafından özenle şekil verilmiş olması dikkat çekiyor. Geçmişin izlerini taşıyan çeşmelerden bugün bile içme suyu alınıyor ve yalaklarda hayvanlar, su ihtiyacını karşılıyor. Yalakları köydeki kadınlar zaman zaman halı ve çamaşır yıkamak için de kullanıyor. 

Karakale köyü sakinleri, tarihi çeşme ve yalakların hasar görmemesi için büyük çaba sarf ediyor. Köyde yaşayan Oktay Kemer, “Taş çeşmeler, 1935 yılında yapılmış. Büyük taşların oyularak işlenmesiyle yapılmış. Hepsinde el emeği var. O günün şartlarında büyük bir ustalıkla yapılmış. Yalakların her biri yaklaşık 60 litre su alıyor. Çeşmelerden ‘kara su’ diye adlandırdığımız su akar. Bu çeşmenin suyu yazın soğuk kışın sıcaktır. Çeşmeleri, köyümüzden 'Hacılar sülalesi' diye bildiğimiz Veli Ağa'nın hanımı Hanzade Hanım yaptırmıştır. Allah köyümüze emek verip hizmet eden, hakkı geçen herkesten razı olsun. Onlara da Allah’tan rahmet diliyoruz. Allah böyle hayırsever ve emektar büyüklerimizi daim etsin, hayırlarını kabul etsin" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
86 Yıllık Taş çeşmeKars
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