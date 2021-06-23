KARNENİ GÖSTER, KİTABINI AL

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Karne gününde İş Bankası’ndan çocuklarımıza sürprizler devam ediyor. Türkiye İş Bankası’nın çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla 2007-2008 eğitim öğretim yılında başlattığı ‘Karneni Göster, Kitabını Al’ Kampanyası 14. yılında. Kitaplar geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi nedeniyle digital ortamda çocukların bilgi bankası ‘Kumbara Dergisi’ portalı aracılığıyla öğrencilere sunuluyor. Çocuklar kitaplara ayrıca Kumbara Dergisi uygulaması indirerek de erişebiliyor. Bu yıl çocuklara dünya klasiklerinden Felix Saten’in ‘Bambi’ ve Arthur ConanDoyle’nin ‘Kayıp Dünya’ kitapları karne hediyesi olarak veriliyor. Kampanyada ayrıca Tema Vakfı işbirliğinde hazırlanan ‘İklim Hakkında Konuşalım’ kitapçığı da öğrencilerle buluşturuluyor. Kitaplar için gazeteci yazar Doğan Hızlan çocukları okumaya teşvik edecek düşüncelerini paylaştığı bir de önsöz kaleme aldı. Bu önsöze de kumbaradergisi.com üzerinden ulaşabilirsiniz.