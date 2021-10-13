‘KARINCA VE İNSAN’ FİLMİ ÖDÜL YOLUNDA

NEDRET HOTUN

BURSA



Kar Zamanı filmiyle 2 yıl önce Los Angeles Uluslararası Kısa Film Festivali’nde Hollywood Yıllık Ödülü’nü kazanan yönetmen Cevahir Çokbilir yeni filmi ‘Karınca ve İnsan’ la da aynı ödülü alma yönünde ilerliyor. 2019’daki törene seyahat giderlerini karşılayamadığı için gidemeyen yönetmene ödülü kargoyla gönderilmişti. Çokbilir’in yeni filmi de aynı festivale gönderildi. Karınca ve İnsan filmi festivalin Eylül ayı etkinliklerinde 25 ülkeden başvurular arasında ‘En İyi Dram Filmi’ ‘En İyi Yönetmen’ ‘En İyi Aktör’ ve ‘En İyi İkinci Film’ ödüllerine layık görüldü. Filmin performansı dolayısıyla Hollywood Yıllık Ödülleri’ne aday gösterilmesine karar verildi.