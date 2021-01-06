Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1505
ALTIN
446.697
DOLAR
7.2834
STERLİN
9.8812
EURO
8.9439
22 sözleşmeli personel alınacak
22 sözleşmeli personel alınacak
Millî Savunma Bakanlığı 55 personel alacak
Millî Savunma Bakanlığı 55...
Kat karşılığı inşaat yapım işi ihale edilecek
Kat karşılığı inşaat yapım...
TOKİ, İzmir ve İstanbul'da arsa satışı yapacak
TOKİ, İzmir ve İstanbul'da...
Turistik tesis yapım karşılığı 25 yıllığına kiralanacak
Turistik tesis yapım karşılığı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kapadokya'yı, 2020'de 992 bin turist ziyaret etti

Türkiye'nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini 2020 yılında 992 bin 620 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği belirtildi.

06 Ocak 2021 Çarşamba 14:23
4 Okunma
Kapadokya'yı, 2020'de 992 bin turist ziyaret etti

NEVŞEHİR - Peribacaları, yeraltına oyulu şehir yerleşimleri, tüf kayalara oyulu kiliselerinin yanında değişik medeniyetlere ait sayısız kültürel ve tarihsel zenginliğe sahip Nevşehir'deki Kapadokya bölgesi, pandemiye rağmen 2020 yılında da yoğun ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kilisesi, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yeraltı şehri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi’ni 992 bin 620 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgedeki müze ve ören yerlerini 2019 yılında ise 3 milyon 834 bin 134 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuristZiyaretKapadokyaNevşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SOPHİA LOREN  ‘16 YAŞINDA HİSSEDİYORUM VE EMEKLİ OLMAYACAĞIM’
SOPHİA LOREN  ‘16 YAŞINDA HİSSEDİYORUM VE EMEKLİ OLMAYACAĞIM’
BAYAN GİRİŞİMCİDEN YENİ NESİL İÇERİK PLATFORMU  ‘GAİN’ 
BAYAN GİRİŞİMCİDEN YENİ NESİL İÇERİK PLATFORMU  ‘GAİN’ 
Pandemide sanal müzeler 11 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı
Pandemide sanal müzeler 11 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı
Dünya Arenasına Müsizyen Yetiştirecekler  
Dünya Arenasına Müsizyen Yetiştirecekler  
İSTANBUL FİLM FESTİVALİ 1 OCAK’TA ÇEVRİM İÇİ GÖSTERİME BAŞLADI
İSTANBUL FİLM FESTİVALİ 1 OCAK’TA ÇEVRİM İÇİ GÖSTERİME BAŞLADI
SİNEMALARIN AÇILIŞ TARİHİ ERTELENDİ 
SİNEMALARIN AÇILIŞ TARİHİ ERTELENDİ 
Usta oyuncu Münir Özkul ölümünün 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı
Usta oyuncu Münir Özkul ölümünün 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı
Şinasi'nin mezarı tespit edildi
Şinasi'nin mezarı tespit edildi
NAZAN ÖNCEL'İN İLK ROMANI ‘YARINSIZ YARIN’ 
NAZAN ÖNCEL'İN İLK ROMANI ‘YARINSIZ YARIN’ 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma