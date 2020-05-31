Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kapadokya'da turizm sezonu hazırlıkları tamam
Kapadokya'da turizm sezonu hazırlıkları tamam
2023 yılında borcumuz 4.1 milyar TL'yi bulacak
2023 yılında borcumuz 4.1 milyar...
Ankara'da 'change' çetesi çökertildi
Ankara'da 'change' çetesi çökertildi
Eski koca dehşeti...
Eski koca dehşeti...
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kapadokya'da turizm sezonu hazırlıkları tamam

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da normalleşme süreci ile birlikte turizm sezonu hazırlıkları tamamlandı. 1 Haziran'dan itibaren Göreme Açık Hava Müzesi gibi bölgedeki önemli ören yerleri, kurallara uygun olarak ziyaretçi kabulüne başlayacak.

31 Mayıs 2020 Pazar 14:37
0 Okunma
Kapadokya'da turizm sezonu hazırlıkları tamam

NEVŞEHİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile 1 Haziran'da ören yerleri başta olmak üzere birçok alan hizmet vermeye başlayacak. Ören yerleri ve yeraltı şehirleri bakımından önemli yerlere sahip olan Kapadokya bölgesinde hazırlıklar tamamlandı. 2020 turizm sezonu öncesinde hazırlıklarını tamamlayan turistik konaklama tesisleri başta olmak üzere diğer turistik işletmeler rezervasyonlarını da almaya başladı.

Kapadokya bölgesini tercih eden turistler Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzeleri, Karanlık ve Gülşehir St. Jean Kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yeraltı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi’ni ziyaret edebilecek.

Turizm Otel Yöneticiler Derneği (TUROYD) İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Nevşehir İl Temsilcisi Nazif Demir, "Koronavirüs salgınını alınan etkin tedbirlerle ciddi anlamda hissetmeyen ender merkezlerin başında Kapadokya bölgesi geliyor. Yerli ve yabancı turistleri Kapadokya bölgemize bekliyoruz. Gönüllerince bir tatil geçirmeleri için tüm işletmelerimiz her türlü tedbiri etkin şekilde alabilme adına üzerlerine düşeni en üst düzeyde alma kararlılığı içerisinde hareket ediyorlar. Kapadokya sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihsel değerleriyle sadece ülke insanlarımızı değil, tüm insanlığı misafir etmeye hazır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KapadokyaTurizmSezonHazırlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SEVCAN BİRGÖREN “VİRÜSÜ KOVUYORUZ”  
SEVCAN BİRGÖREN “VİRÜSÜ KOVUYORUZ”  
Karslı ozanlar online atıştı
Karslı ozanlar online atıştı
Dağlardaki dut ağaçlarından bağlama üretiyor
Dağlardaki dut ağaçlarından bağlama üretiyor
‘Beşiktaş Çağdaş Dijital Sergisi’ sanatseverlerle buluşuyor
‘Beşiktaş Çağdaş Dijital Sergisi’ sanatseverlerle buluşuyor
Gerga Antik Kenti'nde define kazılarına tepki
Gerga Antik Kenti'nde define kazılarına tepki
100 ressam sağlık çalışanları için çizdi
100 ressam sağlık çalışanları için çizdi
TÜRK DÜNYASI 2020 YILI BELGESELİNİ SEÇİYOR
TÜRK DÜNYASI 2020 YILI BELGESELİNİ SEÇİYOR
EVDE YAŞAM KISA FİLM YARIŞMASI, CORONA KEDİ YARIŞMAYA KATILIYOR
EVDE YAŞAM KISA FİLM YARIŞMASI, CORONA KEDİ YARIŞMAYA KATILIYOR
Topkapı Sarayı'nın deposundaki tablolar onarılıp gün yüzüne çıkarılıyor
Topkapı Sarayı'nın deposundaki tablolar onarılıp gün yüzüne çıkarılıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı