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Kapadokya'da Hallaç Manastırı, turizme kazandırılmayı bekliyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 11'inci yüzyılda yapılan Hallaç Manastırı'nın, turizme kazandırılması isteniyor.

28 Eylül 2020 Pazartesi 13:49
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Kapadokya'da Hallaç Manastırı, turizme kazandırılmayı bekliyor

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Beldesi'nde 11'inci yüzyılda kayaların oyulması ile yapılan Hallaç Manastırı, geçmişte rahiplerin bölge halkına ilaç hazırladığı ve tedavilerinin yapıldığı hastane olarak hizmet verdi. Kayalık geniş bir alanın oyulması ile inşa edilen ve aynı zamanda kilise olan tarihi yapı, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Kapadokya kültür araştırmacısı yazar Ali Kaptan, Hallaç Deresi mevkiinde yaklaşık 8 bin metrekarelik alandaki dev kayanın oyulması ile manastırın oluşturulduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Ön cephesinde özel olarak oluşturulmuş oldukça geniş bir dinlenme alanına da sahip manastırın kayadan oyma bölümlerinin birinde Hz. İsa’nın havarilerinin sayısı kadar 12 adet niş bulunduğunu belirten Kaptan, bu alanda büyük bir olasılıkla ruhsal sorunları olan hastaların o dönemde tedavi edildiğini kaydetti. Yüksekliği 30 metreye kadar ulaşan dev tüf kayadan oyma merdivenler bulunduğunu ifade eden Kaptan, bu bölümlerin özellikle Selçuklular döneminden itibaren güvercinlerin barınma yeri olarak yeniden düzenlenip kullanıldığını söyledi.

Yazar  Ali Kaptan, 8 bin metrekarelik bu alanın düzenli bir alt yapı ağı oluşturulmasının ardından  bölge turizmine kazandırılması gerektiğini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hallaç ManastırıTurizmKapadokyaNevşehir
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